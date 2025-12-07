मनोरंजन

Rajat Bedi News : अमृतसर पहुंचे अभिनेता रजत बेदी, आमिर खान और अजय देवगन के साथ काम करने की इच्छा जताई

अवॉर्ड जीत के बाद रजत बेदी का अमृतसर पहुंचकर गुरु साहिब को धन्यवाद
Dec 07, 2025, 05:22 AM
अमृतसर: बॉलीवुड के मशहूर कलाकार रजत बेदी को हाल ही में आर्यन खान की ऑरिजनल सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया था। एक्टर को उनके किरदार के लिए खूब सराहा भी गया है और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) के अवॉर्ड से नवाजा गया।

अब अभिनेता गुरु साहिब का शुक्राना अदा करने के लिए अमृतसर पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पूरे परिवार पर रब की महर हुई है।

अमृतसर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए रजत बेदी ने बताया कि वह गुरु साहिब का शुक्राना अदा करने के लिए अमृतसर आए हैं और कल सच्चखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होंगे। एक्टर ने कहा, "मुझे करीब 10 साल बाद दोबारा दरबार साहिब में माथा टेकने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे रास्ते पाठ करते हुए आया हूं और मेरा बहुत समय से मन था कि मैं पंजाब आऊं।" उन्होंने कहा, "मेरे दादा लाहौर से थे और बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे। मैं उनकी तीसरी पीढ़ी हूं और बॉलीवुड से हूं और अब मेरा बेटा भी बॉलीवुड में आने के लिए तैयार है।

बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रजत बेदी ने कॉमेडियन का रोल प्ले किया था और इसी फिल्म से उनके बेटे ने अपना करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया है। उन्होंने पूरी सीरीज में आर्यन खान को असिस्ट किया है। ये सीरीज पिता और बेटे दोनों के करियर के लिए हिट साबित हुई।

फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए शानदार वापसी करने वाले रजत बेदी इन दिनों उन्हें मिले अवॉर्ड को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस परफॉर्मेंस ने उन्हें नई ऊर्जा दी है और अब वह दोबारा दमदार एक्शन रोल करने की इच्छा रखते हैं।

साथ ही उन्होंने इस बात पर मलाल भी जताया कि वह अब तक आमिर खान और अजय देवगन जैसे बड़े कलाकारों के साथ किसी फिल्म में काम नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि अवॉर्ड मिलने के बाद कई ऑफर आ रहे हैं और मैं अभी देख रहा हूं कि किसके लिए हां करनी है। उन्होंने आगे कहा कि एक ही शो ने उनके पूरे परिवार को सेलिब्रिटी बना दिया। एक्टर ने कहा कि मैं अपने करियर में 40 से 50 फिल्में कर चुका हूं और कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन अब 20 साल बाद बॉलीवुड में मेरी शानदार वापसी हुई है।

अपने आगे के प्रोजेक्ट पर बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि उन्होंने लगभग हर अभिनेता के साथ काम किया है लेकिन आमिर खान और अजय देवगन के साथ काम नहीं किया है। अब उन दोनों के साथ काम करने की इच्छा है। पहले शाहरुख खान के साथ भी नहीं काम किया था, लेकिन 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके साथ भी काम करने का मौका मिल गया।

--आईएएनएस

 

