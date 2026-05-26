राजेश खन्ना की पिक्चर हिट होते ही लड़कियां दीवानी हो गईं, देव आनंद जैसा क्रेज था : आशा पारेख

मुंबई, 26 मई (आईएएनएस)। 'इंडियन आइडल' के आने वाले एपिसोड में दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख, दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना की बेमिसाल स्टारडम से जुड़ी दिलचस्प यादें साझा करती नजर आएंगी।

एक बातचीत के दौरान, मेजबान हर्ष लिंबाचिया ने आशा पारेख से पूछा, "पहला सवाल है कि मैम, आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार बनेंगे?"

आशा पारेख ने गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा, "उनकी पिक्चर एकदम से हिट हो गई और सब लड़कियां दीवानी हो गईं। तब लगा कि ये सुपरस्टार बन गए हैं। इसके लिए मैं कहूंगी कि राजेश खन्ना के पीछे जो क्रेज था, लड़कियों का जो पागलपन था, वो मैंने सिर्फ एक और हीरो के लिए देखा है और वह हैं देव आनंद। उनके लिए भी लड़कियां बेहोश हो जाती थीं। इसी तरह राजेश खन्ना जी के लिए भी सुना है कि लोग उनकी गाड़ी को किस करते थे और कुछ तो उनके फोटो के साथ शादी भी करते थे।"

हर्ष ने आगे पूछा, "मैम, आपने ऐसे लाइव मोमेंट्स भी देखे हैं?"

ऐसी ही एक घटना को याद करते हुए आशा पारेख ने साझा किया, "हम लोग शूटिंग कर रहे थे और 'मेरे सपनों की रानी' के लिए डबिंग थिएटर में गए थे। छोटा सा थिएटर था और 200-300 लड़कियां अंदर घुस गई थीं। राजेश खन्ना जी को देखकर सब पागल हो गई थीं।"

बातचीत में आगे बढ़ते हुए, विशाल ददलानी ने राजेश खन्ना की लोकप्रियता पर विचार करते हुए कहा, "एक कहानी है राजेश खन्ना जी के स्टारडम की। जब मैंने फिल्में देखना शुरू किया था, तब जमाना बच्चन साहब की तरफ मुड़ चुका था, लेकिन राजेश खन्ना साहब की बहुत कहानियां सुनी हैं। बहुत बड़े स्टार थे। मुझे उनके स्टारडम का असली एहसास तब हुआ, जब मैंने सांताक्रूज में देखा कि किसी से भी पूछो 'राजेश खन्ना गार्डन' कहां है, हर कोई बता देता है। उन्होंने ऐसा असर छोड़ा था और वो जगह हमेशा के लिए लोगों के दिल और दिमाग में बस गई। इस बात को पचास साल हो गए होंगे और आज भी लोग उसे याद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि मैम ने कहा, मैंने भी सुना है कि उनकी सफेद गाड़ी लिपस्टिक के निशानों से पूरी लाल होकर वापस आती थी। लोगों में उनके लिए इस हद तक दीवानगी थी।"

राजेश खन्ना का करियर छह दशकों तक चला। उनका निधन 2012 में हो गया था। उन्हें अक्सर बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है। इस अभिनेता ने 'आनंद', 'आराधना', 'कटी पतंग', 'अमर प्रेम', 'हाथी मेरे साथी' और 'सफर' जैसी कई यादगार फिल्में दीं।

इस अभिनेता ने अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, जो शादी के समय उनसे काफी छोटी थीं। इस जोड़ी की दो बेटियां हैं- अभिनेत्री से लेखिका बनीं ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना।

--आईएएनएस

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