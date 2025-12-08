राजस्थान पुलिस ने विक्रम भट्ट को हिरासत में लिया, 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस उदयपुर ले गई है। भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ उदयपुर के एक डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि डायरेक्टर ने फिल्म बनाने के बहाने उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य लोगों पर इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर डॉ. अजय मुर्डिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

खास बात यह है कि पुलिस ने पहले भी इस मामले में छह आरोपियों को दूसरी बार नोटिस जारी किया था। नोटिस में उन्हें 8 दिसंबर तक पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

एफआईआर के मुताबिक, डॉ. मुर्डिया ने आरोप लगाया कि वह पिछले साल अप्रैल में फिल्ममेकर से मिले थे और दोनों ने डॉ. मुर्डिया की गुजर चुकी पत्नी इंदिरा की याद में एक फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में मुर्डिया की जिंदगी और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के फील्ड में देश भर में उनके काम को श्रद्धांजलि देने का प्लान था।

एफआईआर के मुताबिक, डॉ. मुर्डिया से कहा गया था कि फिल्म से करीब 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा।

ऊपर बताई गई बायोपिक के अलावा, दोनों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी पर आधारित एक अलग प्रोजेक्ट पर भी बात हुई थी।

डॉ. मुर्डिया ने आरोप लगाया कि भट्ट ने उन्हें फिल्म प्रोडक्शन के सभी पहलुओं को मैनेज करने का भरोसा दिया था।

उदयपुर के भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में भट्ट और उनके साथियों पर फाइनेंशियल गड़बड़ियां करने और शिकायत करने वाले से झूठे वादे करने का आरोप लगाया गया है।

