राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मिले संजय दत्त, बोले- आपके सपनों की दिशा में करेंगे काम

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान की राजनीति इन दिनों तेजी से बदल रही है। विधानसभा का नया सत्र 1 सितंबर से शुरू होने वाला है और इससे पहले ही राजधानी जयपुर में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सत्तारूढ़ दल भाजपा की ओर से संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। इस बीच एक ऐसी मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया जो राजनीति से हटकर थी, लेकिन शायद इसका असर राजस्थान की राजनीति पर भी दिखे।

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद संजय दत्त ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं। इन तस्वीरों में गर्मजोशी साफ दिख रही है।

संजय दत्त ने इस मुलाकात को खास बताते हुए लिखा, "राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलकर खुशी हुई और हम राजस्थान के लिए उनके सपनों की दिशा में काम करेंगे, धन्यवाद सर और जय भोले नाथ।"

संजय दत्त ने जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं और राजस्थान के लिए उनके सपनों की बात की, उससे लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में दोनों के बीच किसी तरह की साझेदारी या सहयोग देखने को मिल सकता है।

राजनीति और फिल्मी दुनिया का रिश्ता कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई फिल्मी सितारे राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन हर बार इन मुलाकातों के मायने अलग होते हैं। संजय दत्त के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मुलाकात भी ऐसे ही एक खास मौके की ओर इशारा करती है। संजय दत्त न केवल लोकप्रिय अभिनेता हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों को लेकर भी हमेशा अपनी राय रखते रहे हैं। वे ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियानों का हिस्सा रहे हैं और युवाओं को सही राह दिखाने की दिशा में काम करते आए हैं।

ऐसे में अगर वे राजस्थान सरकार के साथ मिलकर युवाओं से जुड़ी किसी योजना का हिस्सा बनते हैं तो इससे बड़ा संदेश जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिए गए कई भाषणों में युवाओं के भविष्य, शिक्षा, और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही है। ऐसे में संजय दत्त जैसे लोकप्रिय चेहरे का साथ सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है।

फिलहाल इस मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक घोषणा या योजना का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संजय दत्त के इंस्टाग्राम पोस्ट ने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संजय दत्त राजनीति में तो नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर कई अलग-अलग कयास भी लगा रहे हैं.

--आईएएनएस

पीके/विपुल