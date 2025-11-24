राजस्थान की खूबसूरती देख मोहित हुए अशोक पंडित, बोले- दिल छू लेने वाला अनुभव

मुंबई, 23 नवंबर (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता-निर्देशक और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित राजस्थान की खूबसूरती और वहां की समृद्ध संस्कृति के कायल हो गए हैं।

हाल ही में राजस्थान पहुंचे अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने अनुभव को बयां किया।

जयपुर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्होंने राजस्थान के शानदार किले, महल, रंग-बिरंगी संस्कृति और लोक कलाकारों को करीब से देखा और उसका लुत्फ उठाया।

अशोक पंडित ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राजस्थान के वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “राजस्थान की समृद्ध विरासत, सुंदर आर्किटेक्चर, जीवंत लोक संगीत और रंगीन संस्कृति देखना दिल को छू लेने वाला अनुभव है।”

उन्होंने इसे एक यादगार और एनर्जी से भर देने वाली यात्रा बताया। खासतौर पर जयपुर में स्ट्रीट आर्टिस्ट्स और लोक कलाकारों के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया।

उन्होंने आगे लिखा, “हमारे देश के हर कोने में बहुत सारा छिपा हुआ टैलेंट है। जयपुर की मेरी हाल की यात्रा की कुछ झलकियां आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन कलाकारों को भगवान हमेशा आशीर्वाद दें। इस एनर्जेटिक विजिट के लिए राजस्थान और इसके लोगों को दिल से धन्यवाद।”

वहीं, शेयर किए वीडियो में लोक कलाकार गायन करते नजर आए।

हाल ही में अशोक पंडित राजस्थान के पुष्कर में स्थित 52 काल भैरव के मंदिर पहुंचे थे, मंदिर से जुड़े वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया था। उन्होंने बताया कि इस पवित्र स्थल पर पूजा-अर्चना की और पूरे देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

अशोक पंडित ने लिखा, “पुष्कर के 52 काल भैरव मंदिर में दर्शन कर बहुत शांति मिली। देश का भला हो, सभी सुखी रहें।”

