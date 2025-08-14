मनोरंजन

रजनीकांत-नागार्जुन स्टारर ‘कुली’ रिलीज, सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़

Aug 14, 2025

विजयवाड़ा, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सुपरस्टार रजनीकांत और नागार्जुन स्टारर एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘कुली’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स के बैनर तले कलानिधि मारन ने किया है। गुरुवार की सुबह ही दर्शकों का उत्साह देखते बना, बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ फिल्म देखने थिएटर पहुंची।

विजयवाड़ा के थिएटर में सुबह 6 बजे के प्रीमियर शो में फैंस ने हूटिंग और तालियों के साथ फिल्म के लिए उत्साह व्यक्त किया। दर्शक हाथों में फिल्म के पोस्टर्स और रजनीकांत-नागार्जुन की प्रशंसा करते नजर आए।

इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्रशंसकों और आलोचकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था। फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन, सौबिन शाहिर, श्रुति हासन, सत्यराज, उपेंद्र और रेबा मोनिका जॉन जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं, आमिर खान कैमियो रोल में हैं। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

विजयवाड़ा के थिएटर्स में सुबह 6 बजे के प्रीमियर शो में रजनीकांत और नागार्जुन के प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी। दर्शकों ने हूटिंग और तालियों के साथ फिल्म का स्वागत किया; प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को रजनीकांत की ‘कबाली’ के बाद उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म और नागार्जुन को फिल्म का ‘बैकबोन’ बताया।

रजनीकांत, जिन्हें ‘थलाइवा’ के नाम से जाना जाता है, उनके एक्टिंग की खास शैली दशकों से दर्शकों को आकर्षित करती आई है। ‘कबाली’ और ‘जेलर’ जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाने का काम किया। दूसरी ओर, नागार्जुन ‘शिवा’, ‘मास’ जैसी फिल्मों के साथ अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमता साबित कर चुके हैं। ‘कुली’ में नागार्जुन खलनायक के किरदार में हैं।

‘कुली’ बॉक्स ऑफिस पर करण जौहर की ‘वॉर 2’ से मुकाबला कर रही है।

फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर नजर डालें तो नाम ‘देवा’ है, जो एक गोल्ड स्मगलर है और अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए नए अवतार में सामने आता है। तेजतर्रार किरदार में रजनीकांत की ‘काला’ और ‘कबाली’ जैसी फिल्मों के किरदार की छाप भी दिखती है। लोकेश कनगराज ने ‘थलाइवा’ के किरदार को ग्रे-शेडेड और नकारात्मक रंगों के साथ पेश किया है, जो उनके प्रशंसकों के लिए नया अनुभव है।

वहीं, नागार्जुन फिल्म में खलनायक ‘साइमन’ की भूमिका में हैं, जो क्रूर और खतरनाक रहता है।

