रजनीकांत ने 'बाइसन' के निर्देशक मारी सेल्वराज की तारीफ की

चेन्नई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। फेमस साउथ इंडियन डायरेक्टर मारी सेल्वराज की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बाइसन कालमादन' रिलीज हो चुकी है। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी इस फिल्म को देखा और उन्होंने निर्देशक मारी सेल्वराज की खूब तारीफ की।

मारी सेल्वराज ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। उन्होंने अपनी एक्स टाइमलाइन पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म को देखने के बाद रजनीकांत ने उनसे कहा, "सुपर मारी, सुपर! 'बाइसन' देखी। एक के बाद एक फिल्मों में आपकी मेहनत और कुशलता मुझे प्रभावित करती है। बधाई हो मारी।"

निर्देशक ने रजनीकांत की सराहना के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की ओर से सुपरस्टार रजनीकांत का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे और निर्देशक पा रंजीत को फोन करके बधाई दी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मेरी पिछली फिल्में 'परियारुम पेरुमल,' 'कर्णन,' 'मामनन,' और 'वाजहाई' देखने के बाद मुझे फोन करके बधाई दी थी।"

‘बाइसन कालमादन’ में ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन ने लीड रोल प्ले किया है। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन सहित कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग और राजनेता पहले ही निर्देशक और फिल्म दोनों की प्रशंसा कर चुके हैं।

‘बाइसन कालमादन’ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो 17 अक्टूबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। इसे अपलॉज एंटरटेनमेंट ने पा रंजीत के नीलम स्टूडियो के साथ मिलकर बनाया है। इस फिल्म में ध्रुव विक्रम एक कबड्डी प्लेयर के किरदार में हैं। अनुपमा परमेश्वरन इसमें मुख्य अभिनेत्री हैं।

यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जो मुश्किल हालातों से लड़ते हुए जुनून और विजय की कहानी दिखाती है। फिल्म के लीड एक्टर ध्रुव ने भी इसके लिए काफी मेहनत की है।

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण सीन करना होता था तो वह अपने पिता से प्रेरणा लेते थे। अभिनेता ध्रुव ने कहा था, "जब भी मैं कोई चुनौतीपूर्ण या मुश्किल दृश्य करता हूं या कोई गंभीर दृश्य होता है, तो चियान (विक्रम) मेरे दिलो-दिमाग में होते हैं। मैं खुद से कहता हूं कि 'जब वह इतना कुछ करते हैं, तो क्या हम थोड़ा और जोर नहीं लगा सकते?' मेरे दिमाग में बार-बार यही चलता है।"

