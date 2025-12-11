रजनीकांत के करियर के 50 साल पूरे होने पर री-रिलीज हो रही 'पदयप्पा', जन्मदिन का भी होगा जश्न

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी फिल्मों में एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी और भावनाओं का भी ऐसा मिश्रण होता है जो हर उम्र के दर्शकों को जोड़े रखता है। रजनीकांत की हर फिल्म में उनका एक अलग ही जादू देखने को मिलता है।

उनके अभिनय का अंदाज और स्टाइल ही उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाता है, और जब बात उनकी आइकॉनिक फिल्मों की आती है, तो 'पदयप्पा' का नाम सबसे ऊपर आता है।

साल 1999 में रिलीज हुई 'पदयप्पा' केएस रविकुमार के निर्देशन में बनी थी और यह उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया और रजनीकांत की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक ले गई। इन सबके बावजूद फिल्म को टीवी पर बहुत कम बार ही दिखाया गया और अब तक यह किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है।

इस फिल्म में अभिनय के साथ-साथ रजनीकांत ने इसे प्रोड्यूस भी किया और इसकी कहानी भी लिखी। हाल ही में उन्होंने खुद ही बताया, ''मैंने कई अनुरोधों के बावजूद किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म को इसके राइट्स नहीं दिए। मैं चाहता था कि लोग इसे सिर्फ बड़े पर्दे पर देखें। यह मेरे करियर के 50वें साल पर फैंस के लिए एक तरह का जश्न और तोहफा होना चाहिए।''

अब 25 साल बाद, यह फिल्म एक बार फिर से थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। इस बार इसे रजनीकांत के 75वें जन्मदिन के मौके पर यानी 12 दिसंबर को री-रिलीज किया जाएगा। फैंस के लिए यह मौका किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि वे एक बार फिर बड़े पर्दे पर सुपरस्टार की परफॉर्मेंस को देख पाएंगे। इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा शिवाजी गणेशन, राम्या कृष्णन, सौंदर्या, और अब्बास जैसे सितारे अहम किरदारों में हैं।

'पदयप्पा' में रजनीकांत के स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके साथ ही राम्या कृष्णन का किरदार 'नीलंबरी' भी दर्शकों के लिए बेहद खास बन गया। उनका किरदार कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास 'पोन्नियिन सेल्वन' से प्रेरित था।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम