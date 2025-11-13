रजनीकांत की फिल्म से निर्देशक सुंदर सी. ने खुद को किया अलग, बताई ये बड़ी वजह

चेन्नई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म 'थलाइवर 173' को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। अभिनेता कमल हासन की प्रोडक्शन कंपनी राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है और प्रोजेक्ट को अपने बड़े सपनों में से एक मान रही है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि इस फिल्म के निर्देशक सुंदर सी. अब इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं। यह खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के लिए चौंकाने वाली रही।

तमिल सिनेमा के जाने-माने निर्देशक सुंदर सी ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वह फिल्म 'थलाइवर 173' से पीछे हट रहे हैं। उन्हें यह कठिन फैसला अनदेखी और अनिवार्य परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई व्यक्तिगत मतभेद या किसी विवाद के कारण नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना पड़ा।

सुंदर सी. की यह घोषणा इसलिए भी लोगों के लिए चौंकाने वाली रही क्योंकि उनके निर्देशन में रजनीकांत की फिल्म बनना उनके करियर का एक बड़ा सपना माना जा रहा था। उन्होंने अपने बयान में लिखा, "इस प्रोजेक्ट पर काम करना उनके लिए सपनों के सच होने जैसा अनुभव था, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सपनों से अलग रास्ता चुनना पड़ता है।"

बयान में सुंदर सी. ने रजनीकांत और कमल हासन के प्रति अपनी प्रशंसा और सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ''मेरा उनके साथ जुड़ाव लंबा रहा है। उनके साथ बिताए गए पलों को हमेशा याद रखूंगा। इस छोटे समय में जो अनुभव और सीख मुझे मिली, वह अनमोल है। बेशक मैं फिल्म से अलग हो रहा हूं, लेकिन रजनीकांत और कमल हासन से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सफर जारी रहेगा।''

उन्होंने अपने फैंस से कहा, ''यदि इस खबर से किसी को निराशा हुई है तो मैं इसके लिए दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन वादा भी करता हूं कि जल्द ही मनोरंजन और रोचक फिल्में लेकर आऊंगा।''

इस घोषणा के साथ ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो गई है कि अब सुपरस्टार रजनीकांत की इस बड़ी फिल्म का निर्देशन कौन करेगा।

--आईएएनएस

पीके/वीसी