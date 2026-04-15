'रंजन- द एडवोकेट' में सत्यराज की एंट्री, चर्चित कोर्टरूम ड्रामा के तमिल रीमेक को लेकर बढ़ी उत्सुकता

चेन्नई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय सिनेमा में इन दिनों रीमेक का दौर तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो अपने टाइटल और कहानी के कारण अलग पहचान बना लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि फिल्म 'रंजन - द एडवोकेट'। इस फिल्म में समाज से जुड़े मुद्दों को दिखाया जाएगा। फिल्म में अभिनेता प्रशांत के बाद अब सत्यराज ने एंट्री कर ली है।

निर्देशक त्यागराजन की आगामी फिल्म 'रंजन - द एडवोकेट' को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दिग्गज अभिनेता सत्यराज के फिल्म से जुड़ने के बाद दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ गया है। निर्माताओं ने तमिल नववर्ष के मौके पर एक खास पोस्टर जारी कर सत्यराज का स्वागत किया।

प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, "तमिल नववर्ष की शुभकामनाएं। सत्यराज, आपका फिल्म में स्वागत है। 'रंजन - द एडवोकेट' सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें एक भावनात्मक प्रेम कहानी भी शामिल है। कहानी में दर्द, संघर्ष और न्याय की तलाश को गहराई से दिखाया जाएगा। इस फिल्म में प्रशांत एक वकील 'रंजन' के किरदार में नजर आएंगे।"

दरअसल, यह तेलुगु की सुपरहिट फिल्म 'कोर्ट - स्टेट वर्सेस ए नोबडी' का तमिल रीमेक है। मूल फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। इस कहानी ने समाज के एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया था, जिसकी वजह से यह फिल्म काफी चर्चा में रही थी।

इस फिल्म में अभिनेता नानी मुख्य भूमिका में थे। इसमें पॉक्सो कानून के गलत इस्तेमाल को दिखाया गया था। फिल्म ने यह सवाल उठाया था कि कैसे कभी-कभी कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है।

फिल्म 'रंजन - द एडवोकेट' की तकनीकी टीम भी काफी मजबूत मानी जा रही है। संगीत की जिम्मेदारी दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके जी. वी. प्रकाश कुमार ने संभाली है।

कलाकारों की बात करें तो फिल्म में प्रशांत और सत्यराज के अलावा आर. के. सुरेश, माइम गोपी, सुब्रमण्यम शिवा, मोहन रमन समेत अन्य कलाकार अहम किरदार निभाते दिखेंगे।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम