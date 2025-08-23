रेजिना कैसेंड्रा ने 'द वाइव्स' का पहला शेड्यूल पूरा किया

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। वेब सीरीज 'रॉकेट बॉयज' और 'जाट' फिल्म में दमदार किरदार निभाकर सुर्खियों में आने वाली अभिनेत्री रेजिना कैसेंड्रा ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वाइव्स' का पहला शेड्यूल खत्म कर लिया है।
रेजिना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 'पर्दे के पीछे' की कुछ मजेदार तस्वीरें साझा कर इसकी जानकारी दी थी। तस्वीर में वह काले रंग के स्टाइलिश आउटफिट में नजर आईं, उनके हाथ में 'द वाइव्स' लिखा क्लैपरबोर्ड था।
रेजिना ने फिल्म की शूटिंग के बारे में आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "'द वाइव्स' के शेड्यूल को पूरा करना मेरे लिए एक रोलर-कोस्टर जैसा था। पिछले एक महीने से मैं हिंदी और तमिल के बीच संतुलन बना रही हूं। एक सफल शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल की ओर बढ़ रही हूं। जहां बॉलीवुड में मैं मधुर भंडारकर के साथ 'द वाइव्स' कर रही हूं, वहीं कोलिवुड (तमिल सिनेमा) में सुंदर. सी. के साथ 'मूकुथी अम्मन 2' की शूटिंग कर रही हूं। मुझे अलग-अलग दुनियाओं के बीच आना-जाना पसंद है। यही वो जिंदगी है जो मैंने अपने लिए चाही थी। मैं अपने सपने को जी रही हूं।"
बता दें, फिल्म 'द वाइव्स' का निर्देशन मधुर भंडारकर कर रहे हैं। यह फिल्म बॉलीवुड स्टार्स की पत्नियों की चमकदार लेकिन उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी को दिखाती है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि इन स्टार वाइव्स की जिंदगी के पीछे क्या-क्या छुपे हुए सच, बड़े विवाद और उनकी शाही लाइफस्टाइल होती है।
रेजिना के साथ इस फिल्म में मौनी रॉय, सोनाली कुलकर्णी और अन्य उम्दा कलाकार शामिल हैं। इस वजह से यह फिल्म मधुर भंडारकर की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है।
ड्रामा, सस्पेंस और रियलिज्म के शानदार मिश्रण से बनी इस फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है। वहीं, इसका दूसरा शेड्यूल जल्दी ही शुरू होगा।
इससे पहले रेजिना ने अपने 20 साल के फिल्मी सफर को याद करते हुए कहा था, “मेरा सफर प्रेरणादायक और विनम्र अनुभवों से भरा रहा है। मुझे अलग-अलग भाषाओं में काम करने के कई अच्छे मौके मिले हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जब मैं आज अपने पुराने काम को देखती हूं तो मुझे खुशी होती है। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। कई बार मुझे खुद पर शक हुआ, लगा कि मैं खुद की और दूसरों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं एक बच्ची थी और वो दौर बहुत अलग था।”
रेजिना ने यह भी बताया कि लंबे समय तक उन्हें लगता था कि काश कोई मेंटर (मार्गदर्शक) होता। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही सीखने और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी ली, और अपने अनुभवों से सब कुछ सीखा।
--आईएएनएस
एनएस/एएस