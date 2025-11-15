मनोरंजन

राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर गूंजी किलकारी, फराह खान ने दी बधाई

Nov 15, 2025, 02:49 PM
राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर गूंजी किलकारी, फराह खान ने दी बधाई

मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री पत्रलेखा और अभिनेता राजकुमार राव माता-पिता बन गए हैं। खबर सुनते ही मशहूर निर्देशक फराह खान ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए दी शुभकामनाएं दीं।

फराह ने इंस्टाग्राम पर पत्रलेखा और राजकुमार की साथ की तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, "पत्रलेखा और राजकुमार राव को बच्चे के आगमन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खूबसूरत नए सफर का आनंद लें और याद रखें कि बच्चे के लिए किसी भी नई सलाह के लिए मैं तो हूं ही।"

निर्देशक ने अभिनेत्री हुमा कुरैशी को टैग करते हुए लिखा कि सही रहा हमने पहले ही बेबी शॉवर कर लिया था।

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने बेबी के आगमन से पहले घर में बेबी शॉवर रखा था, जिसमें दोनों के इंडस्ट्री के कुछ ही लोग आए थे, जिनमें अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, फराह खान और हुमा कुरैशी समेत कुछ ही चुनिंदा लोगों ने शिरकत की थी।

फराह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर बेबी शॉवर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सभी लोग फिल्म हम आपके हैं कौन के गाने 'जूते लेलो पैसे देदो' पर डांस कर रहे हैं। फराह ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "हमने बेबी शॉवर सूरज बड़जात्या स्टाइल में मनाया है।"

पत्रलेखा ने इस साल जुलाई में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। राजकुमार राव ने जुलाई में सभी को खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा था कि वे जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं।

11 साल डेट करने के बाद दोनों ने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में शादी कर ली थी। शादी में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

फराह के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने बैकग्राउंडर के तौर पर करियर शुरू किया था और आज वह यूट्यूब पर अपने सेफ दिलीप के साथ वीडियोज बनाती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी अपनी कमाई करती हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

