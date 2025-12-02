राजकुमार राव ने 'कांतारा' के लिए ऋषभ शेट्टी की तारीफ की

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता राजकुमार राव अपने अभिनय से प्रशंसकों के बीच मौजूदगी दर्ज करवाते रहते हैं। अभिनेता ने हिंदी सिनेमा की मौजूदा स्थिति पर खुलकर बात की।

अभिनेता ने हाल ही में मुंबई में आयोजित 12वीं सीआईआई कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां उन्होंने बात करते हुए कहा कि आजकल अच्छी फिल्में होने के बावजूद नहीं चलतीं और औसत फिल्में हिट चली जाती हैं।

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो अभी मैं सीख रहा हूं। कभी-कभी थिएटर में बहुत साधारण सी फिल्म चल जाती है और कभी बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, जिनके बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है, तब लगता है कि ये असल में क्या हो रहा है? लगता है ये सब एल्गोरिदम और डेटा का खेल है। हम क्रिएटिव लोग इसे समझ ही नहीं पाते।"

अभिनेता ने पुराने दौर की बात करते हुए कहा, "जब महान निर्देशक और कलाकार फिल्में बनाते थे, तो वे ये नहीं सोचते थे कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है और किसके लिए फिल्म है। वे बस अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से कहते थे। आज हम वो चीजें मिस कर रहे हैं। हम इतने डेटा की चीजों में खो गए हैं कि कहानी की आत्मा को कहीं न कहीं खो बैठे हैं।"

अभिनेता ने निर्देशक और एक्टर ऋषभ शेट्टी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, "ऋषभ ने कांतारा में कमाल का काम किया है। उन्होंने तो बस दिल से एक कहानी बनाई और लोगों के दिलों में असर किया। मैं एक एक्टर और क्रिएटिव इंसान होने के नाते ऐसी ईमानदारी को बहुत मिस करता हूं। आजकल लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कहानी कहने का असली जज्बा कम हो गया है।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम