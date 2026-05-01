Bollywood Movie Review : फिल्म देखकर इमोशनल हुए दर्शक, 'राजा शिवाजी' को बताया मास्टरपीस

मुंबई: रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत, निर्देशित और निर्मित फिल्म 'राजा शिवाजी' रिलीज हो चुकी है और मस्टीस्टारर फिल्म होने की वजह से फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं।

रिलीज के साथ ही फिल्म ने फैंस का दिल जीत लिया है और पहला शो देखकर आए दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। दर्शकों के मुताबिक शिवाजी महाराज के संघर्ष को देखकर आंसू नहीं रुक रहे हैं। दर्शकों के लिए फिल्म मास्टरपीस है।

फिल्म देखने पहुंची एक महिला दर्शक ने बताया कि फिल्म इमोशनल कर देने वाली है क्योंकि शिवाजी महाराज के जिंदगी में जो परेशानियां और कठिनाइयों को भावनात्मक तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है, जो दिल को हिला देने वाला है। दर्शक ने कहा, "जब तक फिल्म को देखा, आंख में सिर्फ आंसू थे और फिल्म का दूसरा भाग बहुत शानदार है। फिल्म में अभिषेक बच्चन की एंट्री शानदार है लेकिन फिल्म के आखिर में जब सलमान खान आते हैं तो मजा ही आ गया।"

फिल्म देखने पहुंची अन्य महिला दर्शक का कहना है कि सभी लोगों को शिवाजी महाराज की कहानी और संघर्षों के बारे में पता होना चाहिए और इस फिल्म में हर चीज को बारीकी से पर्दे पर उतारा गया है। मेरा मानना है कि हर वर्ग के लोगों को फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भारत के इतिहास का हिस्सा रहा है। रितेश के निर्देशन और अभिनय के सवाल पर महिला दर्शक का कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया गया है और नहीं लग रहा है कि यह अभिनेता की पहली निर्देशित फिल्म है।

अपने परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे दर्शक ने बताया, "फिल्म में शिवाजी महाराज का वही ओरा दिखाया गया है, जो असल में है। पर्दे पर हर चीज प्रमाणिक लग रही थी और संजय दत्त का किरदार और अभिनय लाजवाब था।" दर्शक ने फिल्म को पारिवारिक और ऐतिहासिक बताया।"

बता दें कि फिल्म में संजय दत्त ने अफजल खान की भूमिका निभाई है, जो बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा था। अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। कुल मिलाकर फिल्म दर्शकों को भा गई है। अब देखना होगा कि फिल्म भारत में पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म पहले दिन 12-14 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है।

--आईएएनएस