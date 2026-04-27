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'राजा शिवाजी' की रिलीज से पहले रितेश और जेनेलिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर में लिया आशीर्वाद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। बहुप्रतीक्षित बायोपिक 'राजा शिवाजी' की सिनेमाघरों में रिलीज से पहले रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने अपनी अगली फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने के लिए ठाणे के भिवंडी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर में प्रार्थना की।

छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर में रितेश और जेनेलिया को पारंपरिक आरती करते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्होंने प्रशंसकों के साथ बातचीत भी की।

ढोल-ताशा की प्रस्तुति से दंपति का स्वागत किया गया। इसके बाद महाआरती और पारंपरिक आरती का आयोजन किया गया। महिलाएं पारंपरिक नववारी साड़ी में सजी हुई थीं, और गांव वाले बड़ी संख्या में रितेश और जेनेलिया की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

मेहमानों के स्वागत के उपलक्ष्य में एक खूबसूरत 'राजा शिवाजी' थीम वाली रंगोली भी बनाई गई।

रितेश के निर्देशन में बनी 'राजा शिवाजी' में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जीतेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया सहित अन्य कलाकार शामिल हैं।

इस नाटक का निर्देशन करने के अलावा रितेश ने इसे लिखा और निर्मित भी किया है, साथ ही इसमें मुख्य किरदार भी निभाया है।

जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत, मुंबई फिल्म कंपनी के प्रोडक्शन 'राजा शिवाजी' को ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख का समर्थन प्राप्त है।

'राजा शिवाजी' एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, जो पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित है। उन्होंने दक्कन सल्तनतों और मुगल साम्राज्य को चुनौती देकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।

आपकी याददाश्त ताजा करते हुए 1663 में शिवाजी ने पुणे पर एक सफल आक्रमण का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने मुगल सेनापति शाहिस्ता खान को निशाना बनाया था, जिससे इस क्षेत्र में मुगलों का नियंत्रण प्रभावी रूप से कमजोर हो गया था।

फिल्म के कैमरा वर्क का जिम्मा संतोष सिवन ने संभाला है, जबकि उर्वशी सक्सेना ने संपादन विभाग की कमान संभाली है।

'राजा शिवाजी' 1 मई को विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह ड्रामा फिल्म मराठी, हिंदी और तेलुगु सहित कई भाषाओं में उपलब्ध होगी।

--आईएएनएस

डीकेपी/

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