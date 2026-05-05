'राजा शिवाजी' फिल्म को टैक्स-फ्री करने की मांग, अंबादास दानवे ने सीएम फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई, 4 मई (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र सरकार से फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को पूरे राज्य में टैक्स-फ्री करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस संबंध में औपचारिक पत्र लिखा है।

‘राजा शिवाजी’ फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों पर आधारित है। फिल्म के टैक्स-फ्री होने से न सिर्फ फिल्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की विचारधारा और इतिहास को नई ऊर्जा मिलेगी।

अंबादास दानवे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी यह फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि स्वराज्य के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। फिल्म को टैक्स-फ्री करने से ज्यादा से ज्यादा छात्र, युवा और आम लोग इसे देख सकेंगे।

पत्र में दानवे ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की रीढ़ हैं। महाराज द्वारा स्थापित ‘हिंदवी स्वराज्य’ सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि न्याय, समानता, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का संरक्षण और धर्मनिरपेक्षता जैसे उच्च मूल्यों पर आधारित आदर्श शासन व्यवस्था थी।

उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, अद्वितीय साहस, रणनीति और स्वराज्य स्थापना की प्रेरणादायक कहानी बड़े पर्दे पर देखनी चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से नई पीढ़ी महाराज के आदर्शों से जुड़ सकेगी।

अंबादास दानवे ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि अगर फिल्म टैक्स-फ्री कर दी जाती है तो टिकट की कीमत कम हो जाएगी, जिससे स्कूल-कॉलेज के छात्र और युवा आसानी से इसे देख सकेंगे। उन्होंने इसे महज एक फिल्म नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जागरूकता का अभियान बताया। शिवाजी महाराज के जीवन और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार को इस फिल्म का पूरा समर्थन करना चाहिए।

दानवे ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मांग पर सकारात्मक विचार करेंगे और फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित करेंगे।

--आईएएनएस

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