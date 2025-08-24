मनोरंजन

रजा मुराद ने शेयर की किरण कुमार के साथ फोटो, बताई अपनी दोस्ती की तीन खास बातें

Aug 24, 2025, 10:28 AM
मुंबई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। एक्टर रजा मुराद और किरण कुमार भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेता हैं, जिनके नेगेटिव किरदार पर्दे पर खौफ पैदा करते रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी और पुरानी है। अब रजा मुराद ने बताया है कि दोनों ही कलाकारों के बीच एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बातें कॉमन हैं!

इसी दोस्ती की तीन खासियतें रजा मुराद ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताई। एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "किरण कुमार और मेरे बीच बहुत सी बातें समान हैं। हम दोनों के पिता मशहूर अभिनेता थे, मुराद साहब और जीवन साहब। हमने 1969/71 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, में एक्टिंग कोर्स जॉइन किया था। हम 1969 से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हम दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। आयशा, मेरी बेटी, और सृष्टि कुमार भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए यह तीन पीढ़ियों की दोस्ती और साथ है।"

रजा मुराद को 'नमक हराम', 'प्रेम रोग', 'डाकू हसीना', 'द डॉन' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी दमदार आवाज और अभिनय को लोग काफी पसंद करते हैं। एक्टर ने कई टीवी सीरियल्स में भी उम्दा काम किया है।

हाल ही में रजा मुराद ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलने के बाद मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु के बारे में एक फर्जी पोस्ट वायरल हुई, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, "लोगों को यह बताते-बताते मेरा गला, जीभ और होंठ सूख गए हैं कि मैं जीवित हूं। यह झूठी खबर हर जगह फैल गई है। मुझे दुनिया भर से फोन और संदेश आ रहे हैं। लोग मुझे पोस्ट की स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं।"

उन्होंने इस तरह की अफवाहों को 'शर्मनाक' करार देते हुए इसे फैलाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठाया था। उनके अनुसार, "ऐसा काम वही लोग करते हैं जो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी हरकतें करते हैं।"

--आईएएनएस

जेपी/केआर

