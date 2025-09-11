राजू खेर का 68वां जन्मदिन, भाई अनुपम खेर ने दी भावुक बधाई

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजू खेर गुरुवार को 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके भाई और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी।

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर राजू के साथ एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और एक भावुक संदेश लिखा।

अनुपम ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे, राजू मेरे भाई! तुम मेरे चुपके से साथ देने वाले, मजेदार और मजबूत इंसान हो। तुम एक शानदार बेटे, पिता और पति हो। हां, तुम थोड़े जिद्दी और कभी-कभी चिढ़ाने वाले भी हो, लेकिन तुम्हारा निस्वार्थ स्वभाव और भरोसेमंद व्यक्तित्व तुम्हें मेरे लिए रॉकस्टार बनाता है। मैंने हमारा पसंदीदा बचपन का गाना यहां डाला है, जो हमारी बॉन्डिंग को हमेशा याद दिलाता है। भगवान तुम्हें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी दे। राजू जी की जय।"

राजू खेर एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय भी किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत धारावाहिकों से की थी। साल 1990 में उन्होंने 'इम्तिहान', 'एक राजा एक रानी', 'राज कहानी', और 'जीने भी दो यारों' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।

साल 1998 में उन्होंने आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म 'गुलाम' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'हीरा लाल पन्ना लाल', 'जंगल', 'ओम जय जगदीश', 'क्रिश 3', 'देहली बेली', और 'शूटआउट एट वडाला' जैसी कई फिल्मों में काम किया है।

अभिनय के साथ-साथ उन्होंने निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा साबित की। 1999 में धारावाहिक 'संस्कार' का निर्देशन कर उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद 2010 में 'अभिलाषा' धारावाहिक के जरिए उन्होंने निर्देशन और संवाद लेखन में भी अपनी काबिलियत दिखाई, जिसे खूब सराहा गया।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम