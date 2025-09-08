मनोरंजन

राज कुंद्रा : शॉल बेचकर शुरू किया सफर, आज हैं बड़े बिजनेसमैन

Sep 08, 2025

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। जब हम किसी सफल बिजनेसमैन की कहानी सुनते हैं, तो हमारे जेहन में बड़े-बड़े दफ्तर, लग्जरी गाड़ियां, और करोड़ों की डील्स की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन कई बार, इन कहानियों की शुरुआत बेहद साधारण होती है, इतनी साधारण कि कोई यकीन भी न करे। ऐसा ही एक नाम है राज कुंद्रा का, जिन्होंने जिंदगी की पहली बड़ी कमाई नेपाल से खरीदी गई पश्मीना शॉल बेचकर की थी।

राज कुंद्रा का जन्म 9 सितंबर 1975 को लंदन में हुआ था। उनके पिता, बाल कृष्ण कुंद्रा, मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से थे, जो लंदन जाकर बस गए थे और वहां बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे थे। उनकी मां, उषा रानी कुंद्रा, एक दुकान पर काम करती थीं। राज का बचपन एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में बीता। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण उन्होंने 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, और फिर जिंदगी ने उन्हें वह रास्ता दिखाया जो शायद किताबों से नहीं मिलता।

पढ़ाई छोड़ने के बाद राज दुबई चले गए, जहां उन्होंने छोटे-मोटे बिजनेस आइडियाज पर काम करना शुरू किया। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली और वे नेपाल पहुंचे। नेपाल में उन्हें पश्मीना शॉल का कारोबार करते हुए एक अनोखा मौका मिला। उन्होंने नेपाल से पश्मीना शॉल खरीदी और उन्हें लंदन में फैशन रिटेलर्स को बेच दिया। यह आइडिया सफल रहा। राज को अहसास हो गया कि अगर सोच नई हो, तो रास्ते खुद-ब-खुद बनते हैं।

इस सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2007 में राज ने दुबई में 'एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग एलएलसी' नाम से एक कंपनी खोली, जो कीमती धातुओं, निर्माण, खनन और ऊर्जा परियोजनाओं में काम करती थी। इसके साथ ही वे बॉलीवुड फिल्मों की फाइनेंसिंग में भी शामिल हो गए। उन्होंने धीरे-धीरे अपने व्यापार को फैशन, रियल एस्टेट, मीडिया और स्पोर्ट्स तक फैला दिया। वे भारत में बेस्ट डील टीवी नाम के होम शॉपिंग चैनल के प्रमोटर बने, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी शामिल थे।

राज कुंद्रा ने स्पोर्ट्स में भी कदम रखा और 2009 में अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में निवेश किया। हालांकि, इस निवेश को लेकर विवाद भी हुआ और बाद में 2013 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में उनका नाम सामने आया। उन्हें क्रिकेट से जुड़े सभी कार्यों से आजीवन बैन कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील की थी।

राज की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने पहली शादी कविता कुंद्रा से की थी, जिससे उन्हें एक बेटी भी है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला और 2006 में तलाक हो गया। बाद में, 2009 में, उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से शादी की। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा वियान और एक बेटी समीशा, जिसका जन्म सरोगेसी से हुआ था।

साल 2021 उनके लिए मुश्किलों से भरा रहा। उन्हें अश्लील सामग्री बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कुछ हफ्तों बाद जमानत मिली, लेकिन इस घटना ने उनकी इमेज को बुरी तरह प्रभावित किया। 2023 में उन्होंने अपने जेल के अनुभव पर आधारित फिल्म 'यूटी69' में मुख्य भूमिका निभाई थी।

बिजनेस और विवादों के बीच राज ने समाजसेवा के क्षेत्र में भी कार्य करना जारी रखा। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए 2019 में 'चैंपियंस ऑफ चेंज' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जो उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया।

इन दिनों राज कुंद्रा एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाल ही में उनकी पंजाबी फिल्म 'मेहर' रिलीज हुई, जिसके पहले दिन की कमाई उन्होंने राज्य के बाढ़ पीड़ितों को दी।

