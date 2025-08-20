राज कुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर रिलीज, पत्नी शिल्पा शेट्टी ने की तारीफ

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पंजाबी फिल्मों की दुनिया में कदम रख चुके हैं। उनकी पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

'मेहर' में राज कुंद्रा 'करमजीत सिंह' नाम के शख्स के किरदार में हैं।

ट्रेलर की शुरुआत में राज कुंद्रा कहते हैं, "एक दिन आएगा रंधावा, जब मुझे देखने के लिए तुझे टिकट लेना पड़ेगा।" इसके बाद वे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। फिर एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कहा जाता है, "अपने पापा जैसा तो बॉक्सर नहीं बन सका, लेकिन एक्टर तो तू कमाल का बनेगा करमजीत सिंह।" इस लाइन के साथ करमजीत का एक्टिंग सफर शुरू होता दिखाया जाता है।

फिल्म में गीता बसरा भी हैं, जो करमजीत की पत्नी सिम्मी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म साइन करने की खुशी में करमजीत और सिम्मी साथ में जश्न मनाते हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक झूठ सामने आता है, जो उनके रिश्ते को काफी हद तक खराब कर देता है। इस झूठ की वजह से करमजीत और सिम्मी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं और उनके रिश्ते में तनाव आ जाता है।

ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि करमजीत सिम्मी से एक मौका मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है और रिश्ता खत्म करने की बात करती है। इस दौरान सिम्मी के पिता भी कहते हैं, "हीरो बनता-बनता डाकू बन गया है तू।" झूठ की वजह से करमजीत के दोस्त भी उससे दूर हो जाते हैं।

ट्रेलर के अंत में करमजीत एक्टिंग छोड़कर फिर से बॉक्सिंग में लौट आता है और इस बार वह पूरी मेहनत से अपनी मंजिल पाने की कोशिश करता है।

इस ट्रेलर को शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है और लिखा, "पंजाबी फिल्मों को एक नया हीरो मिला है, लेकिन वह कई सालों से मेरा हीरो है। राज कुंद्रा, फिल्मों की दुनिया में आपका स्वागत है। 'मेहर' की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। गाने और अब ट्रेलर दोनों ही शानदार हैं। मैं फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

'मेहर' की कहानी संघर्ष, प्यार और परिवार के जज्बे को बखूबी पेश करती है।

फिल्म 5 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

