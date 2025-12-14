राज कपूर की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया याद, फिल्म 'खान दोस्त' का किया जिक्र

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। नीली आंखें, मासूम चेहरा और खिलखिलाती मुस्कान, भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्मों से न सिर्फ फैंस का दिल जीता, बल्कि गरीबी और अमीरी के बीच के फासले को पर्दे पर बखूबी उतारा। यही कारण था कि दर्शक उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे।

रविवार यानी आज अभिनेता की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है और शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें पुरानी तस्वीरों के जरिए याद किया है।

अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राज कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। अभिनेता ने 1976 में फिल्म 'खान दोस्त' की फोटो शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, आज आपको याद कर रहा हूं, 'द ग्रेटेस्ट शोमैन,' लीजेंडरी और सबसे अच्छे राज कपूर, जो हमेशा मेरे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स रहे हैं। 'खान दोस्त' में साथ काम करने की यादें ताज़ा हो रही हैं। आपकी बहुत याद आती है। राज कपूर अमर रहें!"

राज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने साथ में दो फिल्मों में काम किया था। एक थी 1976 में फिल्म 'खान दोस्त' और दूसरी 1981 में आई 'नसीब'। फिल्म 'खान दोस्त' में कहानी में राज कपूर ने सीधे-सादे पुलिसवाले का रोल प्ले किया, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने विलेन की भूमिका निभाई। फिल्म में राज कपूर हालात के चलते रिश्वत और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। वहीं, फिल्म 'नसीब' में राज कपूर ने कैमियो किया था। फिल्म में उनका कोई बड़ा रोल नहीं था।

राज कपूर का जन्म पेशावर में एक्टर पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर हुआ था। अभिनेता का करियर चार दशकों से ज्यादा लंबा रहा और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही पर्दे पर अपनी अदायगी का जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। अभिनेता ने 10 साल की उम्र में 1935 की हिंदी फिल्म 'इंकलाब' में काम किया, हालांकि उन्हें बड़ा ब्रेक फिल्म 1947 में आई 'नील कमल' से मिला। इस फिल्म में वे अभिनेत्री मधुबाला के साथ दिखे थे। अभिनेता ने अपने करियर में 3 नेशनल फिल्म अवॉर्ड और 11 फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते।

--आईएएनएस

पीएस/एएस