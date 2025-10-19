मनोरंजन

'राजा हिंदुस्तानी' से 'डीडीएलजे' तक, दीपावली पर रिलीज हुई इन फिल्मों ने की थी ताबड़तोड़ कमाई

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली के अवसर पर बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती हैं। फेस्टिव सीजन और लोगों की छुट्टियां होने के चलते, फिल्ममेकर्स इस मौके को भुनाने की कोशिश में रहते हैं। इसमें कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो दीपावली के अवसर पर रिलीज हुईं और जो बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करके ब्लॉकबस्टर कहलाईं।

कुछ कुछ होता है: करण जौहर ने इस फिल्म के जरिए बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा था। इसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल जैसे स्टार्स लीड रोल में थे। अक्टूबर 1998 में दीपावली के दौरान रिलीज हुई इस फिल्म ने करीब 91 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और काजोल की यह फिल्म अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी दर्शकों के दिल में बस गई और आज भी दर्शक इसे देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म ने करीब 90 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

कृष 3: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबेरॉय और कंगना रनौत जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। यह भी दीपावली के अवसर पर रिलीज हुई थी। इसने 244 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।

गोलमाल 3: मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 3' भी इस सूची में शामिल है। यह कॉमेडी फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 169 करोड़ रुपए कमाए थे।

हैप्पी न्यू ईयर: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी इस फिल्म में नजर आई थी। फराह खान ने इसे डायरेक्ट किया था। इसने 383 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी।

प्रेम रतन धन पायो: बॉलीवुड स्टार सलमान खान और सोनम कपूर की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह 2015 में दीपावली पर रिलीज हुई थी। इसने 378 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

राजा हिंदुस्तानी: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और करिश्मा कपूर की इस फिल्म ने 1996 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करके इतिहास रच दिया था। यह भी दीपावली पर रिलीज हुई थी। इसने करीब 73 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

