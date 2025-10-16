मनोरंजन

‘राजा हिंदुस्तानी’ की शूटिंग के दौरान वीरू कृष्णन थोड़ा नर्वस थे : नवनीत निशान

Oct 16, 2025, 03:34 AM

मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और आमिर खान की फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। धर्मेश दर्शन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसमें जॉनी लीवर, कुणाल खेमू, अर्चना पूरन सिंह, वीरू कृष्णन और नवनीत निशान जैसे कलाकार भी थे।

अभिनेत्री नवनीत निशान ने हाल ही में एक पोस्ट में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके सह-कलाकार वीरू कृष्णन थोड़े नर्वस थे। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन अपनी फिल्म के हर सीन को परफेक्शन के साथ शूट करने के लिए जाने जाते थे, और फिल्म का सीन खराब न हो इसलिए नवनीत को वीरू कृष्णन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।

फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए नवनीत ने लिखा, “1995 में आई ‘राजा हिंदुस्तानी’ शायद मेरे करियर की सबसे बड़ी हिट है। यह एक ऐसी फिल्म है जो बाकी सभी फिल्मों पर भारी पड़ती है। निर्देशक धर्मेश दर्शन फिल्म निर्माण के प्रति बहुत जुनूनी थे। उन्हें देखना एक शानदार फिल्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यह एक बड़ा सबक था। मैं इस फिल्म में लगभग एक टपोरी की भूमिका निभा रही थी, जिसके लिए मैं काफी खुश थी।"

उन्होंने आगे लिखा, "मेरे को-स्टार वीरू कृष्णन, जिन्होंने गुलाब सिंह की भूमिका निभाई, वह बहुत ही अच्छे कलाकार थे और मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। लेकिन वह एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक कथक डांसर थे, इसलिए वे भूमिका को सही ढंग से करने में बहुत हिचकिचा रहे थे। वह थोड़ा नर्वस भी थे। इसलिए पहले दिन से ही धर्मेश जी ने मुझे वीरू जी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी।"

उन्होंने आगे लिखा, "हम लगातार फिल्म के बारे में बात करते थे और अंतहीन अभ्यास करते थे, और इस प्रक्रिया में एक अच्छी दोस्ती विकसित हुई। छोटे कुणाल खेमू सहित पूरी कास्ट एक-दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलती थी, और हम पैकअप के बाद भी साथ रहते थे। हमारी शामें संगीत सुनने में बीतती थीं, और वीरू जी हमारे लिए 'पाकीजा' के गाने पर प्रस्तुति देते थे, और जॉनी जी खूब हंसी-मजाक करते थे।"

पोस्ट के अंत में नवनीत ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह फिल्म सुपरहिट बन जाएगी। इस फिल्म में उनके कम्मो वाले किरदार के लिए आज भी जाना जाता है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

