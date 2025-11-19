'रोज भगवान से प्रार्थना करती थी', 'तन्वी द ग्रेट' को फीप्रेस्की अवॉर्ड मिलने पर अनुपम खेर की मां हुईं भावुक

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। अनुपम खेर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को अंतरराष्ट्रीय फिल्म समीक्षकों के संगठन फीप्रेस्की अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ये खबर सुनते ही अनुपम खेर की मां दुलारी खेर भावुक हो गईं।

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मां का एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अनुपम अपनी मां को अवॉर्ड की खुशखबरी देते नजर आ रहे हैं। जैसे ही मां को पता चलता है कि उनके बेटे की फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है, वे भावुक हो जाती हैं।

अनुपम खेर की मां कहती हैं, “मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे की फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और कुछ बड़ा अवॉर्ड मिले। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली।”

वीडियो में मां-बेटे का वही पुराना प्यार भरा नोंक-झोंक भी दिखता है। खुशी के माहौल में अनुपम अपनी मां को थोड़ा तंग करते हैं तो मां नाराज होकर डांटती हैं। फिर घर के दूसरे सदस्य, भाई राजू खेर, अनुपम की टांग खींचते हैं।

अनुपम ने वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “माताएं इतनी अच्छी और प्यारी क्यों होती हैं? मां को जब मैंने बताया कि हमारी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को फ्रीप्रेस्की अवॉर्ड मिला है तो मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर माहौल हल्का करने को मैंने मां को तंग किया और निक्कर वाले भाई साब (राजू खेर) ने मेरी फिरकी ली। यही तो है घर-घर की कहानी।"

‘तन्वी द ग्रेट’ अनुपम खेर के निर्देशन में बनी उनकी दूसरी फिल्म है। फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी खूब सराहना मिल रही है। यह 21 साल की तन्वी की कहानी है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है और अपने दिवंगत पिता कैप्टन समर रैना के सपने को पूरा करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला करती है।

फिल्म में अनुपम खेर कर्नल प्रताप रैना की भूमिका में हैं, जबकि अभिनेत्री शुभांगी दत्ता तन्वी के किरदार में हैं। फिल्म में बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, पल्लवी जोशी, करण टाकर, और नासिर जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

एमटी/पीएके