Raj Kundra Punjabi Film : राज कुंद्रा की फिल्म 'मेहर' रिलीज, शिल्पा शेट्टी को पति से मिला 'पहला ऑटोग्राफ'

राज कुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' रिलीज, शिल्पा शेट्टी ने दिया खास अंदाज में समर्थन।
Sep 05, 2025, 10:25 AM
राज कुंद्रा की फिल्म 'मेहर' रिलीज, शिल्पा शेट्टी को पति से मिला 'पहला ऑटोग्राफ'

मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस खुशी के मौके पर अभिनेत्री ने राज से ऑटोग्राफ लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह राज और उनके बेटे वियान के साथ थिएटर में नजर आ रही हैं।

वीडियो में शिल्पा राज से ऑटोग्राफ लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "मेरा पहला ऑटोग्राफ। अभी तक तो सिर्फ चेक पर लेती थी।"

राज ने टिशू पेपर पर लिखा, "राज सिर्फ तुमसे प्यार करता है।"

शिल्पा ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मेरे हमेशा के हीरो से मेरा पहला ऑटोग्राफ। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आपकी 'मेहर' में शानदार अभिनय पर बहुत गर्व है। इस फिल्म को बहुत सफलता मिले। 'मेहर' की पूरी टीम को रिलीज के लिए बधाई। रब मेहर करे।"

'मेहर' एक भावुक कहानी है, जो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के करमजीत की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म का किरदार अपने पिता, पति और बेटे के रूप में खोई हुई इज्जत को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। जिंदगी की मुश्किलों से टूटने के बावजूद वह दृढ़ संकल्प के साथ परिवार के लिए अपनी कीमत साबित करता है।

'मेहर' की कहानी संघर्ष, प्यार और परिवार के जज्बे को बखूबी पेश करती है। फिल्म में राज के साथ गीता बसरा भी मुख्य भूमिका में हैं। इसमें, बनिंदर बनी, सविता भट्टी, रूपिंदर रूपी, दीप मनदीप, आशीष दुग्गल, हॉबी धालीवाल, तरसेम पॉल और कुलवीर सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

शिल्पा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही निर्देशक प्रेम की कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में दिखेंगी। इसमें ध्रुव सरजा, संजय दत्त, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रीश्मा नानैया और नोरा फतेही जैसे सितारे भी शामिल हैं।

 

 

