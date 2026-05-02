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Bengali Film : राइमा सेन ने 'फूल पिशि ओ एडवर्ड' के सेट की बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं, बताई रिलीज डेट

राइमा सेन ने बताया शूटिंग का अनुभव, नंदिता-शिबोप्रसाद को कहा बेहतरीन टीम
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Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 02:34 AM
राइमा सेन ने 'फूल पिशि ओ एडवर्ड' के सेट की बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं, बताई रिलीज डेट

मुंबई: अभिनेत्री राइमा सेन की बंगाली ड्रामा-मिस्ट्री फिल्म 'फूल पिशि ओ एडवर्ड' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। शुक्रवार को अभिनेत्री राइमा सेन ने फिल्म निर्देशक नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी के साथ काम करने की खुशी इंस्टाग्राम के जरिए जाहिर की।

राइमा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के बीटीएस तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने बताया कि 25 साल बाद जब उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए याद किया गया, तो उन्होंने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। राइमा ने लिखा, "मुझे नहीं पता था कि शूटिंग का अनुभव कैसा होगा। मैंने निर्देशक नंदिता रॉय के बारे में सुना था कि वे काफी सख्त मिजाज की हैं, लेकिन मिलने के बाद मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई।"

राइमा ने नंदिता और शिबोप्रसाद के साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए लिखा, "नंदिता एक मां की तरह हैं। बेहद शांत, प्यार करने वाली और दयालु। उन्होंने सेट पर मेरा पूरा ख्याल रखा। शिबोप्रसाद मुखर्जी भी बहुत ही कूल और रिलैक्स रहने वाले निर्देशक हैं। उनके साथ काम करना बेहद आसान है।"

राइमा ने बताया कि टीम के साथ उनका तालमेल इतना शानदार था कि लंबी शूटिंग के बावजूद उन्हें कभी थकान महसूस नहीं हुई। उन्होंने उम्मीद जताते हुए बताया कि वे भविष्य में भी इस टीम के साथ दोबारा काम करना चाहती हैं। उन्होंने लिखा, "फिल्म 'फूल पिशि ओ एडवर्ड' 29 मई को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।"

'फूल पिशी ओ एडवर्ड' प्रसिद्ध निर्देशक जोड़ी नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी की 25वीं बंगाली मिस्ट्री-ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म लव ट्राएंगल पर आधारित और भावनात्मक रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका संगीत जॉय सरकार और बोल श्रीजतो ने लिखा है।

विंडोज प्रोडक्शनंस द्वारा निर्मित फिल्म का लेखन जिनिया सेन ने किया है। फिल्म में राइमा सेन के अलावा, सोहिनी सेनगुप्ता, अर्जुन चक्रवर्ती, शाहेब चट्टोपाध्याय, रजतव दत्ता, अनन्या चटर्जी, कोनेनिका बनर्जी, श्यामौप्ति मुदली, रिशव बसु और सौम्या मुखर्जी जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

 

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