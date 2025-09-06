मनोरंजन

'राइज एंड फॉल' में अर्जुन बिजलानी और अहाना की दमदार टक्कर, नया वीडियो आया सामने

Sep 06, 2025, 05:41 AM

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की शुरुआत जल्द होने वाली है। इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा।

इस शो में अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत जैसे सितारे हैं। अब इस शो में अभिनेत्री अहाना कुमरा की भी एंट्री हो गई है। उनकी एंट्री का एक वीडियो भी मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। खास बात यह है कि उनकी टक्कर एक्टर अर्जुन बिजलानी से होने वाली है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "अर्जुन हो या अहाना, सर्वाइवल के इस गेम में नहीं चलेगा कोई बहाना।"

इसमें अहाना और अर्जुन बिजलानी एक-दूसरे पर कटाक्ष करते दिख रहे हैं। दोनों को एक-दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी टक्कर जबरदस्त होगी।

अहाना ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "मैंने पहले भी रियलिटी शो होस्ट किए हैं, लेकिन किसी एक में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा नहीं लिया। यह एक ऐसा सफर है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। 'राइज एंड फॉल' मेरे लिए नए रोमांच का अनुभव करने का एक बेहतरीन मौका है।"

अहाना ने आगे कहा, "शो की कहानी अलग है। जैसे-जैसे इसमें उतार-चढ़ाव आते जाएंगे, यह दर्शकों को रोमांचित करता जाएगा। अर्जुन बिजलानी से मुकाबला तो बस शुरुआत है, मैं बाकी कंटेस्टेंट को चुनौती देने और पेंटहाउस से नजारे का आनंद लेने के लिए उत्सुक हूं।"

'राइज एंड फॉल' को 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं। शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ 'बिग बॉस' के जैसा ही है। इसमें कंटेस्टेंट को अलग-अलग टास्क में खुद को साबित करना होगा।

बताया जा रहा है कि इस शो में कुछ कंटेस्टेंट राजा के रूप में एक आलीशान पेंटहाउस के अंदर दिखेंगे, जबकि मजदूर एक साधारण बेसमेंट में वहां तक पहुंचने के लिए खूब संघर्ष करते दिखाई देंगे।

यह 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा। दर्शक मुफ्त में इस ऐप पर शो को देख पाएंगे।

