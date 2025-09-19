रोहित सराफ ने शेयर की 'पनवाड़ी' गाने की मजेदार बीटीएस झलकियां

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन, फिल्म के कुछ गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इसी बीच अभिनेता रोहित सराफ ने सोशल मीडिया पर बीटीएस तस्वीरें पोस्ट की।

अभिनेता रोहित सराफ ने इंस्टाग्राम पर 'पनवाड़ी' गाने की बीटीएस (बिहाइंड द सीन्स) तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "पनवाड़ी बीटीएस।"

तस्वीरों पर नजर डालें तो पहली क्लिक में रोहित होली के गुलाल में रंगे मिरर सेल्फी लेते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सान्या मल्होत्रा और जान्हवी कपूर होली के रंग में रंगी हुई पोज देती दिख रही हैं।

तीसरी तस्वीर में रोहित फिर से सेल्फी मोड में हैं, उनके गालों पर गुलाल लगा हुआ है, जो उनके चेहरे को और भी निखार रहा है। बाकी तस्वीरों में पूरी यूनिट नजर आ रही है, जिसमें वरुण, जान्हवी, सान्या, और रोहित के साथ स्टाफ में शामिल लोग भी होली के रंग में डूबे नजर आते हैं।

अब बात वीडियोज की करें, तो पहली वीडियो में रोहित जान्हवी को रंग लगाते हैं। दूसरी वीडियो में टीम की मस्ती नजर आ रही है। सभी रंगों से सने होकर बातें करते और ठहाके लगाते दिख रहे हैं।

पोस्ट शेयर करने के बाद रोहित के साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

मनीष पॉल ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "यस।" धर्मा प्रोडक्शन के मेकर्स ने कमेंट किया, "इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लॉटरी हो।"

सॉन्ग 'पनवाड़ी' गाने को खेसारी लाल यादव और मासूम शर्मा, देव नेगी, निकिता गांधी, अकासा सिंह और प्रीतम ने अपनी आवाज से सजाया है। इसके संगीत का निर्देशन एपीएस ने किया है।

शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म को करण जौहर, हिरू यश जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता ने प्रोड्यूस किया है। वहीं, इसके को-प्रोड्यूसर मारिके डिसूजा हैं।

फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम