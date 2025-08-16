मनोरंजन

रोहित रॉय, जायद खान और संजय सूरी ने कह दिया शराब को अलविदा

Aug 16, 2025, 12:34 PM
मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता रोहित रॉय, जायद खान और संजय सूरी ने मिलकर शराब छोड़ने का फैसला लिया है और वह खुद को 'नींबू पानी गैंग' का सदस्य कहते नजर आए। अभिनेता रोहित रॉय ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह दोस्तों के संग दिख रहे हैं।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसको उन्होंने कैप्शन दिया, "'नींबू पानी गैंग'! हम करीब 30 साल से एक-दूसरे के साथ परिवार की तरह रह रहे हैं, और मजे की बात ये है कि अब हम सभी ने लगभग एक ही समय पर शराब छोड़ने का फैसला किया! कल मेरे घर में हमारी पहली 'नींबू पानी पार्टी' थी, और कह सकता हूं कि शाम शानदार रही। बस फरदीन खान, मनोज बाजपेयी, समीर सोनी तुम लोगों की कमी महसूस हुई।"

इससे पहले अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया था, कि उनके पहले धारावाहिक 'स्वाभिमान' ने 30 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर रोहित ने एक और खास जानकारी दी थी, कि इस धारावाहिक का सीक्वल 'स्वाभिमान-2' जल्द ही आने वाला है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर धारावाहिक से जुड़ी कुछ झलकियां पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में अभिनेता ने लिखा था, "आज मेरा जन्मदिन है। बेशक मेरा प्रोफेशनल जन्मदिन। आज से 30 साल पहले, 6 अप्रैल, 1995 को स्वाभिमान दूरदर्शन पर रिलीज हुआ था और पूरे देश में तहलका मचा दिया था। यहां ऋषभ मल्होत्रा का जन्म हुआ था।"

रोहित ने आगे लिखा, "तीन दशक बाद भी प्यार बरस रहा है। मैं अपने प्रशंसकों को उनके निरंतर प्यार और स्नेह के लिए कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। किसी से प्यार करने के लिए 30 साल एक लंबा समय है और इसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं इस जीवनकाल में आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं आज जो कुछ भी हूं, आपकी और आपके प्यार की वजह से हूं।"

धारावाहिक 'स्वाभिमान' की कहानी एक खूबसूरत महिला स्वेतलाना (किटू गिडवानी) की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक में रोहित के अलावा अभिमन्यु सिंह, अंजू महेंद्रू, दीपक पाराशर, निशि मल्होत्रा, कुनिका, चन्ना रूपारेल, विनोद पांडे, प्रभा सिन्हा और शीतल ठक्कर जैसे स्टार्स शामिल थे।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

