रोहित बोस रॉय ने पत्नी मानसी जोशी रॉय को लिखा दिल छू लेने वाला नोट, खुद को बताया दुनिया का सबसे लकी लड़का

मुंबई, 21 मई (आईएएनएस)। रोहित बोस रॉय ने अपनी अभिनेत्री पत्नी मानसी जोशी रॉय के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा और उन्हें पाकर खुद को 'दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान' बताया। हालांकि, अभिनेता ने इसमें थोड़ा मज़ाक भी जोड़ा और कहा कि जब भी वह अपनी पत्नी की कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं, तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है।

रोहित ने मानसी के साथ अपनी एक मोनोक्रोम इमेज शेयर की, जो अभिनेता शरमन जोशी की बहन हैं। फोटो में, दोनों पास खड़े होकर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं।

उन्होंने इंस्टाग्राम के कैप्शन सेक्शन में लिखा, "कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई मौका ही नहीं… बस शुक्रगुजार हूं कि यह मेरी जिंदगी में है। मर्दों को अपने इमोशन दिखाना नहीं आता और मुझे शक है कि मैं उसे उसके मुंह पर यह बता पाऊंगा, लेकिन मैं दुनिया का सबसे लकी लड़का हूं कि मुझे वह मिली।"

रोहित ने फिर मजाक में कहा, "बस अब नजर मत लगाना क्योंकि जितनी बार मानसी की तस्वीर लगाता हूं, हमारी लड़ाई हो जाती है।"

रोहित और मानसी ने 1999 में शादी की और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम कियारा है।

कपल की बात करें तो, मानसी ने घरवाली ऊपरवाली, ढाई किलो प्रेम, यह झुकी झुकी सी नजर, क्योंकि सास मां बहू बेटी होती है और द मिरांडा ब्रदर्स जैसे यादगार शो में काम किया है। अभी वह लक्ष्मी निवास में नजर आ रही हैं।

इस बीच, एक्टर रोनित बोस रॉय के छोटे भाई रोहित को देश में निकला होगा चांद और स्वाभिमान जैसे सीरियल में अपने रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है।

रोहित काबिल, एक खिलाड़ी एक हसीना, अपार्टमेंट और प्लान जैसी पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म में भी एक्टिंग की थी। अभिनेता ने एंथोलॉजी फिल्म दस कहानियां के हिस्से के तौर पर राइस प्लेट नामक एक शॉर्ट फिल्म भी निर्देशित की है।

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