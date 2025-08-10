मनोरंजन

रहस्य और डर से भरी है 'किष्किंधापुरी' की दुनिया, फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में होगी रिलीज

Aug 10, 2025, 12:29 AM
चेन्नई, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता बेलमकोंडा साई श्रीनिवास और अनुपमा परमेश्वरन की बहुप्रतीक्षित हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'किष्किंधापुरी' के मेकर्स ने शनिवार को घोषणा की कि यह फिल्म इस साल 12 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

प्रोडक्शन हाउस शाइन स्क्रीन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसे रिलीज किया गया। उन्होंने लिखा, "रहस्य, रोमांच और डर से भरी दुनिया में आपका स्वागत है। 'किष्किंधापुरी' 12 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है!

फिल्म यूनिट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि 'किष्किंधापुरी' की कहानी एक खास और अनोखी दुनिया के इर्द गिर्द रची गई है, और यह फिल्म दर्शकों को रहस्य और डर की दुनिया से रूबरू कराएगी।

इसकी पहली झलक अप्रैल में दिखाई गई थी, जिसने सिहरन पैदा कर दी थी। वीडियो की शुरुआत में बेलमकोंडा साई श्रीनिवास और अनुपमा परमेश्वरन एक भूतिया घर में जाते दिखाई देते हैं, जहां से अलौकिक शक्तियों का आह्वान होता है। टीजर में एक डरावनी आवाज गूंजती है, जो कहती है, "कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने।" इसका अंत बेलमकोंडा के डरावने डायलॉग "अहम मृत्यु" (मैं मृत्यु हूं) के साथ होता है।

कौशिक पेगल्लापति की कहानी को चिन्मय सालस्कर की शानदार सिनेमैटोग्राफी और सैम सीएस के संगीत ने और प्रभावशाली बना दिया है, जिसने दर्शकों के बीच और फिल्म को लेकर रोमांच और बढ़ गया है।

प्रोडक्शन डिजाइन मनीषा ए दत्त ने किया है, जबकि डी शिव कामेश आर्ट डायरेक्टर हैं। निरंजन देवरमाने ने एडिटिंग की है और जी कनिष्का ने क्रिएटिव हेड की भूमिका निभाई है। दाराहास पालकोल्लू सह-लेखक और के. बाला गणेश ने पटकथा में सहयोग दिया है।

'किष्किंधापुरी' ने रिलीज से पहले ही माहौल बना दिया है। मेकर्स का दावा है कि हॉरर और रहस्य की दुनिया में कदम रखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। कहानी दिलचस्प है और दर्शक इससे निराश नहीं होंगे।

--आईएएनएस

एनएस/केआर

