रुहानिका धवन ने दिव्यांका त्रिपाठी को बताया 'आयरन वुमन', बोलीं- कुछ भी कर सकती हैं 'इशिमा'

मुंबई, 13 मई (आईएएनएस)। ‘ये है मोहब्बतें’ में मां-बेटी की जोड़ी यानी दिव्यांका त्रिपाठी व रुहानिका की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला। शो में बेटी का रोल निभा चुकी रुहानिका धवन ने अपनी ‘इशिमा’ दिव्यांका त्रिपाठी को ‘आयरन वुमन’ बताते हुए तारीफ की है। रुहानिका ने दिव्यांका के साथ अपने खास रिश्ते के बारे में खुलकर बात की।

आईएएनएस के साथ इंटरव्यू में रुहानिका ने बताया, “वह आयरन की बनी हैं। वह एक ‘आयरन वुमन’ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न कर सकें, वो इतनी मजबूत हैं कि कुछ भी कर सकती हैं।”

उन्होंने दिव्यांका को मां के समान बताया और कहा कि शो के दौरान दिव्यांका ने उन्हें हर छोटी-बड़ी बात सिखाई। रुहानिका ने आगे बताया, “वह मेरे साथ बैठतीं और मुझे समझातीं कि कैसे मन शांत रखना है, घबराना नहीं है बल्कि आराम से रहकर हर चुनौती का सामना करना है।”

उन्होंने कहा कि दिव्यांका ने उन्हें एक मां की तरह मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर आत्मविश्वास आ सका। रुहानिका ने दिव्यांका के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा कि शो के दौरान उनका रिश्ता सिर्फ सह-कलाकारों का नहीं बल्कि मां-बेटी जैसा था। आज भी वह दिव्यांका का बहुत सम्मान करती हैं।

रुहानिका धवन मात्र 6 साल की उम्र में ‘ये है मोहब्बतें’ में ‘रूही भल्ला’ का किरदार निभाने लगी थीं। साल 2013 में शुरू हुए इस लोकप्रिय फैमिली- ड्रामा में दिव्यांका त्रिपाठी ने डॉ. इशिता अय्यर भल्ला यानी ‘इशिमा’ का किरदार निभाया था। ‘इशिमा’ और ‘रूही’ की मां-बेटी वाली जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इस शो में करण पटेल, अनीता हसनंदानी और अली गोनी जैसे कलाकार भी शामिल थे। शो की निर्माता एकता कपूर थीं।

अब रुहानिका बड़ी हो चुकी हैं। इस युवा अभिनेत्री ने यह भी बताया कि वे रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ में हिस्सा लेने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट बनने जा रही हैं।

--आईएएनएस

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