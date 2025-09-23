राहुल वैद्य का 37वां जन्मदिन, टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने दी बधाई

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर गायक राहुल वैद्य मंगलवार को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके दोस्तों, परिवार और मनोरंजन जगत के सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाइयां दीं।

राहुल की पत्नी और अभिनेत्री दिशा परमार ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर एक खास वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल केक काटते नजर आए। वीडियो के साथ दिशा ने कैप्शन में लिखा, "हैप्पी बर्थडे राहुल, आप मेरे लिए सबसे खास हो।"

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने भी राहुल को अनोखे अंदाज में बधाई दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राहुल के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा, "हैप्पी बर्थडे राहुल। आज खूब मस्ती कर, तू तो वैसे भी झक्कास रॉकस्टार है।"

अंकिता के पति और अभिनेता विक्की जैन ने भी राहुल को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर राहुल के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा, "भाई, तुम्हें हमेशा संगीत, खुशी और कामयाबी मिले। बस यूं ही चमकते रहो और सबको अपनी खुशियां बांटते रहो।"

अभिनेता अली गोनी ने भी राहुल के साथ एक तस्वीर साझा कर लिखा, "हैप्पी बर्थडे, राहुल वैद्या! तू हमेशा धमाल मचाता रहे।"

वहीं, अभिनेता समर्थ जुरेल ने भी राहुल की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "हैप्पी बर्थडे, बेस्ट नेचर राहुल वैद्य।"

राहुल वैद्य एक गायक हैं। वह 'बिग बॉस 14', 'जो जीता वो ही सुपरस्टार', 'म्यूजिक का महा मुकाबला', 'झलक दिखला जा', और 'खतरों के खिलाड़ी 11' जैसे टीवी रियलिटी शो में हिस्सा ले चुके हैं। अभी हाल ही में वह 'लाफ्टर शेफ्स 2' में नजर आए थे।

राहुल वैद्य ने 16 जुलाई 2021 को टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार से शादी की थी। इन दोनों की बातचीत इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी। राहुल ने बिना दिशा की फीलिंग्स जाने 'बिग बॉस 14' के घर से उन्हें प्रपोज किया था।

