'राहु केतु' को लेकर चंकी पांडे ने किया पोस्ट, 'मैं इनकी दशा और दिशा बदलने आ रहा'

Nov 27, 2025, 04:42 PM

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता चंकी पांडे इन दिनों फिल्म राहु केतु को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म के प्रति दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चंकी ने गुरुवार को एक पोस्ट करके उनके मन में उत्साह बढ़ा दिया है।

अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। इन झलकियों को देखकर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने लिखा, "ये शायद न बदल पाएं, पर मैं इनकी दशा और दिशा बदलने आ रहा हूं।"

अभिनेता की पोस्ट देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फैंस कयास लगा रहे हैं कि फिल्म में चंकी का रोल ताकतवर और प्रभावशाली होने वाला है। उनका यह अंदाज बता रहा है कि वह फिल्म में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो दर्शकों को चौंकाने वाला होगा।

अपकमिंग फिल्म 'राहु केतु' का निर्देशन विपुल विग ने किया है और इसका निर्माण जी स्टूडियो ने किया है। फिल्म में वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट और शालिनी पांडे जैसे स्टार्स भी अहम भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा फिल्म में अमित सियाल और मनुऋषि चड्ढा भी महत्वपूर्ण किरदारों में दिखेंगे।

मेकर्स ने पहले ही फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसे देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

टीजर में कमाल के कॉमेडी सीन दिखाए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि पुलकित और वरुण जहां भी जाते हैं, वहां पर मनहूसियत अपने आप होने लगती है, जिस वजह से लोग उन्हें मनहूस बताने लगते हैं।

फिल्म में ट्विस्ट तब आता है, जब पुलकित और वरुण खुलासा करते हुए लोगों को बताते हैं कि दोनों मनहूस नहीं, बल्कि लोगों को उनके बुरे कर्मों का फल देने के लिए सही समय पर पहुंच जाते हैं। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा पर राहु-केतु की दशा चल रही है और दोनों ग्रह मिलकर उनसे उलटे काम करवाते हैं।

