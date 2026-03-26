रंगमंच पर महेश मांजरेकर की वापसी, इस दिन नाटक 'एनिमल' का होगा मंचन

मुंबई, 23 मार्च (आईएएनएस)। मायानगरी मुंबई में हर दिन हजारों लोग बड़े-बड़े सपने लेकर आते हैं। कोई अपने सपने को पूरा कर लेता है, तो कुछ यहां की भीड़ और चकाचौंध देखकर कहीं खो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यहां सपने पूरा करने में उम्र निकल जाती है।

इसी संघर्ष को अब मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर रंगमंच पर दिखाने जा रहे हैं। वे सभी के सामने नया नाटक 'एनिमल' पेश करने जा रहे हैं। यह नाटक महत्वाकांक्षा और जुनून के बीच की पतली रेखा और एक इंसान के भीतर निराशा से पैदा होने वाले 'जानवर' (एनिमल) का पता लगाता है।

महेश मांजरेकर ने गुरुवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम के जरिए रंगमंच के प्रसारण की घोषणा की है। उन्होंने नाटक का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "एनिमल एक ऐसे लड़के दत्तू की कहानी है, जो बड़े सपने लेकर मुंबई आता है। यह नाटक उसके संघर्ष, हंसी और सपनों को पूरा करने के जुनून को दिखाता है। यह एक सच्ची, मजेदार और बिल्कुल असली कहानी है। इसमें हंसी भी है, परेशानियां भी हैं और भरपूर मनोरंजन भी है। आपको इसमें कहीं न कहीं अपनी कहानी भी नजर आएगी। नाटक 29 मार्च 2026 को शाम 7 बजे सोफिया भाभा ऑडिटोरियम में प्रदर्शित किया जाएगा।"

यह एक एकल-अभिनय है, जहां मांजरेकर मंच पर अकेले ही शहर से बात करते हुए अपने संघर्ष को अंधेरे हास्य और भावनात्मक कबूलनामे के माध्यम से दिखाएंगे। दत्तू पंढरपुर के पास से आता है और मुंबई की चकाचौंध में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है लेकिन शहर के संघर्ष में उसका मासूमियत भरा सपना टूट जाता है।

हिंदी/मराठी नाटक की कहानी एक साधारण लड़के दत्तू पर केंद्रित होगी, जो शहर की तेज-तर्रार जिंदगी में अपनी मासूमियत को धीरे धीरे खोने लगता है। नाटक में उसके संघर्ष, मुश्किलों, हंसी और सपनों को पूरा करने के जुनून को दिखाया जाएगा।

इस नाटक का निर्माण प्रसिद्ध थिएटर निर्माता अश्विन गिडवानी ने किया है। महेश मांजरेकर और अनुभवी निर्माता अश्विन गिडवानी ने एजीपी वर्ल्ड के बैनर तले इस नाटक को तैयार किया है।

--आईएएनएस

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