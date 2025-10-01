मनोरंजन

Radhika Sarathkumar BJP : टेढ़ी चोटी वाली 'चंदा' बन गई है बड़ी राजनेता, जानें कहां है राधिका सरथ कुमार

फिल्मों से राजनीति तक, राधिका सरथ कुमार बनीं बीजेपी नेता और बिजनेस संभाल रहीं।
Oct 01, 2025, 04:25 AM
नई दिल्ली: ऋषि कपूर और फराह नाज की फिल्म 'नसीब अपना-अपना' तो सभी को याद होगी। फिल्म को 1986 में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और टीवी पर आने के बाद फिल्म को पसंद भी किया गया।

फिल्म में ऋषि कपूर और फराह नाज के अलावा चंदा भी थी, जिसकी टेढ़ी चोटी और भोलेपन से भरे किरदार को सराहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भोलेपन से सबका दिल जीतने वाली चंदा...यानी राधिका सरथ कुमार बीजेपी की नेता बन गई हैं।

एक्ट्रेस ने साल 2000 में ही राजनीति में एंट्री मार ली थी। एक्ट्रेस ने सबसे पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (एआईएडीएमके) की सदस्यता ली। उसके बाद एक्ट्रेस ने कुछ साल द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (डीएमके) और अखिल भारतीय समथुवा मक्कल काची (एआईएसएमके) पार्टी को भी दिए लेकिन बीते साल 2024 में एक्ट्रेस और उनके पति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली।

राधिका सरथ कुमार को विरुधुनगर लोकसभा सीट से चुनाव के लिए उतारा गया, लेकिन एक्ट्रेस हार गईं।

फिल्मों में भोली सी चंपा का रोल प्ले करने वाली राधिका सरथ कुमार सिर्फ राजनीति में ही सक्रिय नहीं हैं, बल्कि बिजनेस भी संभालती हैं। एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ पोस्ट शेयर करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने ऋषि कपूर की बेटी ऋद्धिमा कपूर को जन्मदिन की बधाई दी थी और पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया था। एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर 5 लाख 55 हजार लोग फॉलो करते हैं।

एक्ट्रेस ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। एक्ट्रेस की हिंदी सिनेमा में 'मेरा पति सिर्फ मेरा है,' 'आज का अर्जुन,' और 'हिम्मतवाला' शामिल हैं। एक्ट्रेस ने आखिरी फिल्म 'वानम कोट्टट्टम' की थी, जोकि एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ विक्रम प्रभु भी थे।

फिलहाल राधिका अपना बिजनेस और राजनीति करियर दोनों संभाल रही है। एक्ट्रेस अपने परिवार को भी पूरा टाइम देती हैं। उन्होंने कई बार अपनी फुल फैमिली फोटोज शेयर की हैं। राधिका के दो बच्चे हैं, एक्ट्रेस ने बेटे राहुल को 2004 में जन्म दिया। एक्ट्रेस की एक बेटी भी है, जिसकी शादी हो चुकी है।

 

 

