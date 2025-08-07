Radhika Apte Interview 2025: राधिका आप्टे ने माना प्रेग्नेंसी को लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड में बड़ा फर्क, बोलीं-यहां फिल्ममेकर अब भी नहीं सहज

मुंबई: अभिनेत्री राधिका आप्टे हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो 'फ्रीडम टू फीड' में नजर आईं, जहां उन्होंने माना कि प्रेग्नेंट एक्ट्रेस को लेकर अब भी बॉलीवुड दकियानूसी सोच में उलझा हुआ है। उन्होंने अपने प्रेग्नेंसी के उस दौर को याद किया जब उन्हें एक प्रोड्यूसर के अजीब से रवैए का शिकार होना पड़ा था।

नेहा धूपिया के चैट शो 'फ्रीडम टू फीड' के दौरान राधिका ने बताया कि प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद उन्हें कई भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मां बनने को लेकर समाज में मौजूद पुराने सोच और भेदभाव पर भी बात की।

राधिका ने कहा, "मैं उस समय जिन भारतीय प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही थी, उन्हें मेरी प्रेग्नेंसी की खबर अच्छी नहीं लगी।"

उन्होंने आगे बताया, "उनका बर्ताव मेरे प्रति सख्त हो गया था और उन्होंने मुझसे टाइट कपड़े पहनने की जिद की, जबकि मैं उस समय खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। मैं अपनी गर्भावस्था के पहले तिमाही में थी, मुझे बार-बार भूख लगती थी, और मैं चावल या पास्ता जैसी चीजें ज्यादा खा रही थी। शरीर में आम बदलाव आ रहे थे, लेकिन उस समय समझदारी दिखाने के बजाय उन्होंने मुझसे बेरूखी से बर्ताव किया।"

अभिनेत्री ने बताया कि दर्द और मेरे असहज होने के बावजूद प्रोड्यूसर ने सेट पर डॉक्टर से मिलने की अनुमति तक नहीं दी।

हालांकि, राधिका उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही थीं, जिसको लेकर उन्होंने निर्माता की तारीफ करते हुए कहा, "हॉलीवुड के एक फिल्म निर्माता ने मेरा बहुत समर्थन किया था। जब मैंने उनसे कहा था कि मैं ज्यादा खा रही हूं और शूटिंग के आखिरी तक मेरा लुक बदल सकता है, तो उन्होंने हंसकर कहा, "चिंता मत करो, अगर तुम इस प्रोजेक्ट के आखिरी तक पूरी तरह बदल भी जाओ, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गर्भवती हो।" उनका यह समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता।"

राधिका ने बताया कि वह प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं, और हमेशा उनका सम्मान भी करती हैं।

उन्होंने कहा, "लेकिन उस समय थोड़ी सी सहानुभूति बहुत काम आती है। मैं किसी से विशेष व्यवहार की उम्मीद नहीं कर रही थी, बस थोड़ी-सी इंसानियत और समझदारी ही चाहती थी। चाहती थी कि मेरी इस खुशी को लोग थोड़ा समझें।"

राधिका की मुलाकात बेनेडिक्ट टेलर से 2011 में लंदन में हुई थी, जब वह एक साल के ब्रेक पर थीं और कंटेम्पररी डांस सीखने गई थीं। दोनों ने 2013 में शादी की थी, और दिसंबर 2024 में राधिका ने बेटी को जन्म दिया था।