'रोडीज' का ऑडिशन देने के लिए मां ने जबरदस्ती भेजा था : लक्ष्य लालवानी

Oct 19, 2025, 05:25 PM

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता लक्ष्य लालवानी को हाल ही में वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था। इसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है। इस सीरीज को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है।

हाल ही में लक्ष्य लालवानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एमटीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो 'रोडीज' के लिए ऑडिशन दिया था। इसके लिए उनकी मां ने उन्हें जबरदस्ती भेजा था।

लक्ष्य लालवानी ने कहा, "2014 में 12वीं पास करने के ठीक बाद मुझे किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे अंक कम थे। उस समय स्कूल के एक सीनियर तरुण, जो एमटीवी में काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक शो 'रोडीज' आ रहा है और ऑडिशन हो रहे हैं। आप भी ऑडिशन दो।"

लक्ष्य ने बताया कि उस समय रियलिटी शो के ऑडिशन की लंबी लाइन देखकर वह वहां जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें वहां जाने के लिए फोर्स किया।

लक्ष्य ने कहा, "उस समय मैं जिम ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था। मैं महीने में लगभग 3-4 हजार रुपए कमा लेता था। मैं 17 साल की उम्र में बहुत खुश था कि कम से कम मैं अपना खर्च खुद उठा पा रहा हूं।"

आखिरकार वह ऑडिशन देने गए। वह ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्ट होने वाले 10 लोगों में शामिल थे। वह इस रियलिटी शो के 12वें सीजन में दिखाई दिए थे। शो में सेलेक्शन होने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल था। पैरेंट्स खुशी-खुशी यह बात दोस्तों और परिवार वालों को बता रहे थे।

इसके बाद उन्हें एक फिक्शनल शो का भी ऑफर मिला था। इसमें सेलेक्शन के बाद उन्हें मुंबई जाना पड़ा। लक्ष्य को 55,000 रुपए प्रति माह की पेशकश की गई थी। वह इस बात से काफी खुश थे कि अब वह अपना खर्च खुद उठा पाएंगे।

बता दें कि लक्ष्य लालवानी ने फिल्म 'किल' से करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह कई टीवी सीरियल्स में दिखाई दिए थे। उन्होंने 'वॉरियर हाई', 'अधूरी कहानी हमारी', 'परदेस में है मेरा दिल', 'प्यार तूने क्या किया', और 'पोरस' जैसे सीरियल्स में काम किया।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

