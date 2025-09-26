रुबीना दिलैक ने डांस के जरिए बयां की अपने दिल की खुशी

मुंबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री रुबीना दिलैक, जो अपनी शानदार एक्टिंग और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने सुकून और खुशी के बारे में बताया।

रुबीना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह नेवी ब्लू कलर की फ्लोरल ऑर्गेंजा लहंगा और मैचिंग चोली पहने नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत परिधान के साथ उन्होंने मैचिंग स्टाइलिश चुन्नी भी पेयर की। उनके लुक को गले में नेकलेस, हाथों में चूड़ियां, कानों में बड़े झुमके और मिनिमल मेकअप ने पूरा किया। बालों में उन्होंने आगे हेयर स्टाइल बनाकर पीछे की तरफ चोटी की है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार रहा है।

इन तस्वीरों में रुबीना डांस के अलग-अलग पोज देती दिख रही हैं। पहली तस्वीर में वह स्टाइलिश डांस पोज में हैं, जहां उनके हाथों की मुद्रा और चेहरे का आत्मविश्वास उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। दूसरी तस्वीर में उन्होंने दोनों हाथों को डांस के एक खास फॉर्म में ऊपर उठाया है, जिससे उनका लहंगा और चुन्नी का डिजाइन बेहतरीन तरीके से उभरकर सामने आया। बाकी तस्वीरों में भी वह कई अनोखे और ग्रेसफुल पोज में नजर आईं, जो उनके डांस के प्रति जुनून को दर्शाता है।

रुबीना ने इन तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, "डांस करना मेरी अंतर आत्मा को खुशी और शांति देता है।"

उनके इस कैप्शन ने साफ कर दिया कि डांस उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि उनके दिल और आत्मा को सुकून देने का जरिया है।

रुबीना की ये तस्वीरें फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही हैं।

रुबीना के शुरुआती दिनों की बात करें तो उन्होंने साल 2006 में मिस शिमला का खिताब जीता था। फिर साल 2008 में 'मिस नॉर्थ इंडिया' बनीं और उसी साल उन्होंने सीरियल 'छोटी बहू' से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'शक्ति: अस्तित्व के अहसास की' में दमदार किरदार निभाया और फिर 'बिग बॉस 14' में धमाकेदार एंट्री करके शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रुबीना ने 2022 में फिल्म 'अर्ध' से बॉलीवुड डेब्यू भी किया।

