Raashi Khanna Saree Look : राशि खन्ना का पीली साड़ी में दिलकश अंदाज, सोशल मीडिया पर छाई स्टाइलिश तस्वीरें

राशि खन्ना का साड़ी लुक सोशल मीडिया पर छाया
Sep 23, 2025, 02:20 AM
राशि खन्ना का पीली साड़ी में दिलकश अंदाज, सोशल मीडिया पर छाई स्टाइलिश तस्वीरें

मुंबई: अभिनेत्री राशि खन्ना ने सोमवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह साड़ी लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने अपनी नई इंस्टाग्राम पोस्ट में पीले रंग की रेशमी साड़ी में सबका ध्यान खींचा है। इस साड़ी को उन्होंने सुनहरे रंग के स्टाइलिश कट-आउट स्लीव्स वाले ब्लाउज के साथ पहना है, जो उनके लुक को एक मॉडर्न और रॉयल टच दे रहा है। साड़ी की रेशमी चमक और सुनहरे ब्लाउज का मेल उनके फिगर से मैच ले रहा है। इस लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने माथे पर एक छोटी सी बिंदी और कानों में खूबसूरत झुमके पहने हैं। वहीं, मेकअप को बिल्कुल हल्का और प्राकृतिक रखा गया है। बालों को मिनिमल स्टाइल में खुला छोड़ा गया है, हल्की वेव्स के साथ, जो पूरे लुक को कैजुअल येट एलिगेंट टच दे रहा है।

पहली तस्वीर में, वह सोफे पर आराम करती हुई दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने हाथों को स्टाइलिश अंदाज़ में क्रॉस कर रखा है और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं।

दूसरी तस्वीर में, उनका फोकस झुमकों पर है। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया हुआ है, ताकि झुमके की चमक साफ-साफ नजर आए। तीसरी तस्वीर में, वह साइड प्रोफाइल में हैं और उनकी नजरें कहीं दूर टिकी हुई हैं।

बाकी तस्वीरों में राशि तरह-तरह के एक्सप्रेशंस दिखा रही हैं – कभी हल्की स्माइल के साथ आंखें बंद, तो कभी हाथों से साड़ी की प्लेट्स को एडजस्ट करती हुईं। एक शॉट में वो फ्लोर पर खड़ी हैं, बैकग्राउंड में सॉफ्ट लाइटिंग के साथ, जो लुक को और ड्रीमी बना रही है।

राशि ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, "बस यही एक बात है, जिसमें मैं हर बार दिल हार बैठती हूं।"

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए लाइन में लगी हैं। आगामी फिल्म 'तेलुस कडा' की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

