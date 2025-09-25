मनोरंजन

Raashi Khanna Photos : पारंपरिक अंदाज में दिखीं राशि खन्ना, हरे-गुलाबी लहंगे में ढाया कहर

Raashi Khanna stuns fans with her elegant traditional look on Instagram.
Sep 25, 2025, 08:15 AM
पारंपरिक अंदाज में दिखीं राशि खन्ना, हरे-गुलाबी लहंगे में ढाया कहर

मुंबई: राशि खन्ना प्रशंसकों से जुड़े रहने के लिए अक्सर पोस्ट साझा करती रहती हैं। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं।

अभिनेत्री राशि खन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह पारंपरिक परिधान में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। राशि ने हरे रंग के लहंगे के साथ गुलाबी रंग का ब्लाउज पेयर किया, जिस पर सुनहरे मोतियों से डिजाइन बनी हुई है। इस लुक को और खास बनाने के लिए उन्होंने अपने बालों को सामने से स्टाइलिश अंदाज में सजाया और पीछे पोनीटेल में बांधा। साथ ही उनके कानों में मल्टी-प्लेटेड चेन वाले झुमके और हाथों में सुनहरे कंगन व अंगूठी पहनी, जो उनके लुक को और निखार रहे हैं।

इन तस्वीरों के साथ राशि ने कैप्शन में लिखा, "हर रंग, हर चमक… मोह का ही तो धागा है।"

तस्वीरों में राशि अलग-अलग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। पहली तस्वीर में वह बैठकर साइड पोज देकर हाथों पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह अपने फेस के साइड पोज में हैं, जिसमें उनका लहंगा खूबसूरती से उभरकर सामने आ रहा है। एक अन्य तस्वीर में वह चुन्नी को संभालते हुए बेहद खूबसूरत अंदाज में पोज दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में भी वह कई तरह के पोज देते हुए अपने स्टाइल का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं।

राशि की इन तस्वीरों ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा और उनकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री होने के साथ-साथ राशि एक उम्दा गायिका भी हैं। वह तेलुगू भाषा में प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो राशि जल्द ही निर्देशक हरीश शंकर की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ नजर आएंगी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

 

 

