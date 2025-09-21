मनोरंजन

South Indian Cinema : 'प्यार में क्या बर्दाश्त नहीं?' राशि खन्ना ने पोस्ट कर फैंस से पूछा सवाल

राशि खन्ना ने 'तेलुसु काडा' पोस्ट से फैंस से पूछा प्यार का खास सवाल।
Sep 21, 2025, 02:56 AM
मुंबई: अभिनेत्री राशि खन्ना इन दिनों फिल्म 'तेलुस कडा' को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस से प्यार के उन अनकहे कोनों को छुआ है, जो हर इंसान के मन में कहीं न कहीं छिपे रहते हैं।

राशि ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए फैंस से सवाल किया, "प्यार में ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते?"

तस्वीरों में अभिनेत्री देसी लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने नारंगी रंग की हैंड-एंब्रॉयडरी चिकनकारी कॉटन कुर्ती पहन रखी है। यह कुर्ती इतनी हल्की-फुल्की है कि गर्मियों की शामों में ठंडक का एहसास कराती है। हाथों में पिंक चूड़ियों की खनक उनकी नाजुक कलाईयों में जच रही है। वहीं, मिनिमल मेकअप के साथ राशि ने माथे पर बिंदी लगाई हुई है।

तस्वीरों की तो बात करें तो, पहली तस्वीर में राशि हल्की-सी मुस्कान बिखेरते हुए कैमरे की ओर देख रही हैं। उनकी आंखों में एक शरारती चमक है, जो प्यार के सवाल को और गहरा बनाती है। दूसरी तस्वीर में वह बालों को हल्के से थामे, दिलकश अंदाज में पोज दे रही हैं और होंठों पर हल्की-सी हंसी है। तीसरी फोटो में वह मुस्कराती हुई सीधी नजर से कैमरे को घूर रही हैं।

इंस्टाग्राम पर अब तक लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स जमा हो चुके हैं। एक फैन ने लिखा, "ईर्ष्या को कभी माफ नहीं कर सकती।" तो दूसरे ने कहा, "अनदेखी सबसे बड़ी सजा।"

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए लाइन में लगी हैं। आगामी फिल्म 'तेलुस कडा' की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'तेलुसु काडा' में राशि के साथ सिद्धू जोनालागड्डा और श्रीनिधि शेट्टी भी अहम रोल में होंगे। इसका निर्देशन नीरजा कोना द्वारा किया जा रहा है। साथ ही फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद द्वारा की गई है। 'तेलुसु काडा' में संगीतकार थमन की धुनें सुनने को मिलेंगी।

 

