Raashi Khanna Latest Photos: 'शांति, मेहनत और सेल्फ लव' के साथ राशि खन्ना ने शेयर की सेल्फी

मुंबई: साउथ सिनेमा की नामी अभिनेत्री राशि खन्ना ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो वह जिम आउटफिट पहने हुए हैं, जिससे देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि राशि एक्सरसाइज करके लौटी हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "शांति, मेहनत और थोड़ा-सा सेल्फ लव।"

दिल्ली की रहने वाली राशि खन्ना ने तेलुगू और तमिल सिनेमा से करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 'मद्रास कैफे' थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। उनकी पहली तेलुगू फिल्म 'ऊहालु गुसागुसलाडे' को समीक्षकों से खूब सराहना मिली।

इसके बाद उन्होंने 'बंगाल टाइगर', 'सुप्रीम', 'जय लव कुश', 'थोली प्रेमा', 'इमैक्का नोदिगल', 'वेंकी मामा', 'प्रति रोजु पांडगे', 'थिरुचित्रमबलम', 'सरदार' और 'अरणमनई 4' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। राशि ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है।

हाल ही में राशि तमिल हॉरर फिल्म 'अगथिया' में नजर आईं। इस फिल्म में उनके साथ कॉमेडियन योगी बाबू और अभिनेता ऐडवर्ड सोनेनब्लिक भी अहम किरदारों में थे। फिल्म की कहानी एक 120 साल पुरानी हवेली के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें आत्माओं का वास है। कहानी में पुडुचेरी की खूबसूरती भी दिखाई गई। फिल्म में कई विदेशी कलाकारों ने भी अभिनय किया।

एक्टिंग के साथ-साथ राशि बेहतरीन गायिका भी हैं। वह तेलुगू भाषा में प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो राशि जल्द ही निर्देशक हरीश शंकर की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ नजर आएंगी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।