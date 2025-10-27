मनोरंजन

Ra One Inspiration : 'रा.वन' की रिलीज को 14 साल पूरे, अभिनव सिन्हा ने बताया कैसे मिली थी कहानी की प्रेरणा

अनुभव सिन्हा ने बताया कैसे एक तस्वीर ने जन्म दिया ‘रा.वन’ को
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 05:50 AM
'रा.वन' की रिलीज को 14 साल पूरे, अभिनव सिन्हा ने बताया कैसे मिली थी कहानी की प्रेरणा

मुंबई: बॉलीवुड की साइंस-फिक्शन फिल्म 'रा.वन' को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर निर्देशक अनुभव सिन्हा ने रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि फिल्म का आइडिया उन्हें एक फोटो से मिला था।

निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर 'रा.वन' के कुछ सीन्स का मोंटाज वीडियो शेयर किया।

इसी के साथ ही निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म के पीछे की प्रेरणा और कहानी के आइडिया की बात बताई।

वीडियो में वे कहते हैं, "एक ब्लैक बुक में देखी गई तस्वीर, जिसमें एक बच्चा रिमोट कंट्रोल से इंसान को नियंत्रित कर रहा था, उसने मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैंने यह कहानी लिखी और शाहरुख खान को सुनाई। अभिनेता को ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया और उन्होंने मुझसे पूछा, हम फिल्म कब बना सकते हैं?

अनुभव ने बताया कि इससे पहले उनकी फिल्म 'दस' रिलीज हुई थी, जिसके गाने और स्वैग हिट रहे थे। शाहरुख ने फिल्म के लिए समय तय किया और प्रोजेक्ट शुरू हुआ।

अभिनव ने कैप्शन में लिखा, "जीवन में एक बात सीखी कि लोगों की अपेक्षाओं से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि मुझे क्या करना है। लोग यकीन नहीं करते कि शाहरुख से उस मीटिंग में पहली बार मैंने टर्मिनेटर फिल्म का नाम सुना। मैं इस विधा की फिल्मों से परिचित नहीं था। पर वे फोटो देखी और एक फिल्म जैसे दौड़ गई आंखों के सामने से और मैं उस फिल्म के पीछे भाग निकला। पांच छह साल लगे फिल्म बनाने में और इतने ही उसके हिट होने में। हाहाहाहा। आज के दिन आप लोगों की परोसी थी ये फिल्म 2011 में। इतने प्यार का शुक्रिया।"

अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म 'रा.वन' 26 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल और अरमान वर्मा मुख्य भूमिका में थे।

 

behind the scenesRa OneCinema StoriesShah Rukh KhanAnubhav SinhaBollywood Sci Fifilm anniversary

Related posts

Loading...

More from author

Loading...