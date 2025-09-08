R Madhavan Dolphin kick : अभिनेता आर माधवन बेटे वेदांत से सीखना चाहते हैं उसका खास हुनर, वीडियो किया पोस्ट

मुंबई: अभिनेता आर माधवन ने बेटे वेदांत माधवन से स्विमिंग का खास हुनर सीखने की इच्छा सोशल मीडिया पर जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह स्विमिंग करते समय गधे की तरह पैर चलाते हैं, जबकि वह डॉल्फिन किक वाला मूव सीखना चाहते हैं।

बेटे का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए आर माधवन ने कैप्शन लिखा, "मुझे बस ये सीखना है। वो डॉल्फिन किक करता है और मैं सिर्फ गधे के जैसे किक ही कर सकता हूं।"

इस पोस्ट में माधवन ने बेटे को भी टैग किया है। इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। बहुत जल्द वह फेमस क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। रविवार को सोशल मीडिया पर इसका एक टीजर शेयर किया गया था।

यह वीडियो अभिनेता आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसे शेयर करते हुए अभिनेता ने लिखा था, "एक मिशन। दो जांबाज।"

टीजर में दोनों टास्क फोर्स ऑफिसर के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। दोनों दुश्मनों पर गोली चलाते हुए नजर आए थे। वीडियो में धोनी का इंट्रो "डू कूल हेड्स" के रूप में दिया गया है, जबकि माधवन को रोमांटिक एक्टर के रूप में दिखाया गया है। वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

वासन बाला ने टीजर को निर्देशित किया है, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि ये फिल्म है, वेब सीरीज है या कोई हाई-प्रोफाइल ऐड? अभी किसी ने कुछ साफ नहीं किया है। दोनों कमांडो के रूप में खूब जंच रहे हैं।

आर माधवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके पास कई फिल्में हैं। माधवन को हाल ही में फिल्म ‘आप जैसा कोई’ में देखा गया था, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में फातिमा सना शेख उनके अपोजिट दिखाई दी थीं।

माधवन बहुत जल्द रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में दिखाई देंगे, जिसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह भी हैं। अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म आगामी कुछ महीनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा, वह रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म ‘धुरंधर’ में भी दिखाई देंगे। इसे आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं।