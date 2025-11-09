मनोरंजन

R Madhavan First Look : 'धुरंधर' लुक में आर माधवन का पोस्टर आउट, रणवीर सिंह बोले- मैडी सुपरमैसी

आर माधवन का ‘धुरंधर’ लुक वायरल, रणवीर सिंह संग नजर आएंगे एक्शन थ्रिलर में।
Nov 10, 2025, 05:18 AM
'धुरंधर' लुक में आर माधवन का पोस्टर आउट, रणवीर सिंह बोले- मैडी सुपरमैसी

मुंबई: फिल्म 'धुरंधर' का रोमांच बढ़ता जा रहा है। अपकमिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर से मेकर्स ने अभिनेता आर माधवन का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्टर में माधवन का लुक बेहद इंटेंस है। पोस्टर में मैडी सूट-बूट पहने गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की याद दिला रहा है। अभिनेता ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, "धुरंधर के ट्रेलर के आने में 3 दिन बाकी हैं! ट्रेलर 12 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज होगा। फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को आ रही है।"

मैडी के पोस्टर पर उनके फैंस के साथ ही अभिनेता रणवीर सिंह ने रिएक्ट किया। उन्होंने कमेंट में लिखा, "मैडी सुपरमैसी!"

एक फैन ने लिखा, "माधवन सर का लुक कमाल का है, अजीत डोभाल जैसे लग रहे हैं!" वहीं, दूसरे ने कहा, "रणवीर और माधवन की जोड़ी धमाल मचाएगी।"

'धुरंधर' एक सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की दुनिया, देशभक्ति और जासूसी के रोमांच का तड़का है। आदित्य धर ने फिल्म की कहानी को लिखने के साथ ही डायरेक्ट और को-प्रोड्यूस भी किया है।

जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म ज्योति देशपांडे, लोकेश धर के प्रोडक्शन में है।

फिल्म में आर माधवन के साथ मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह हैं, जो एक एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी, सारा अर्जुन भी अहम भूमिकाओं में हैं। सारा के साथ रणवीर पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे।

धुरंधर के म्यूजिक को शाश्वत सचदेव ने तैयार किया है, जिसमें हनुमैनकिंड का रैप और जस्मीन संडलस की आवाज है। टाइटल ट्रैक पहले ही रिलीज हो चुका है।

जुलाई महीने में रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक आया था।

--आईएएनएस

 

 

