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Dhurandhar 2 Controversy : 'गलतफहमी दूर करें, किसी की भावनाओं को नहीं किया आहत', आर माधवन का ‘धुरंधर 2’ विवाद पर स्पष्टीकरण

विवादित सीन पर बोले आर माधवन, कहा- किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 04:40 AM
'गलतफहमी दूर करें, किसी की भावनाओं को नहीं किया आहत', आर माधवन का ‘धुरंधर 2’ विवाद पर स्पष्टीकरण

मुंबई: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' का धमाल जारी है। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के साथ ही फिल्म विवादों के घेरे में भी फंस गई। फिल्म पर एक सीन के जरिए सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। इस बीच आर माधवन ने विवादित सीन पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई।

आर माधवन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए सिख समुदाय से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि यह एक गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि फिल्म के एक सीन में उनके किरदार को गुरु गोविंद सिंह जी के दशम ग्रंथ की पंक्तियां बोलनी थीं। कुछ लोगों को लगा कि उस दृश्य में उन्होंने सिगरेट पीते हुए ये लाइनें बोलीं, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं।

उन्होंने कहा, “मुझे याद है कि इस सीन के दौरान एडिटर और निर्देशक आदित्य धर ने मुझे साफ-साफ कहा था कि लाइन बोलने से बहुत पहले सिगरेट बुझा दीजिएगा। वह ऐसी बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा था कि सिगरेट या धुआं एकदम नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न मेरे मुंह से धुआं निकलेगा, न ही फ्रेम में कहीं सिगरेट या धुआं दिखाई देगा।”

आर माधवन ने सिख समुदाय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, “मैंने बकायदा सिगरेट बुझा दी थी। अगर आप पूरा सीन देखेंगे तो आपको न मेरे मुंह से धुआं निकलता दिखेगा, न ही पूरे फ्रेम में कहीं सिगरेट का नामो-निशान है। हमारा कोई इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। पूरी सिख कम्युनिटी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनका बहुत आदर करते हैं। मैं हर फिल्म की रिलीज से पहले गोल्डन टेम्पल जाता हूं, यह सबको पता है।

उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, “अगर किसी को जाने-अनजाने में बुरा लगा है तो माफ कीजिएगा। हमने यकीनन यह काम नहीं किया है।” माधवन ने दर्शकों से अपील की कि वे पूरा सीन ध्यान से देखें, ताकि गलतफहमी दूर हो सके।

--आईएएनएस

 

 

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