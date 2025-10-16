मनोरंजन

Pyaar Ka Punchnama 2 : 'प्यार का पंचनामा 2' को पूरे हुए 10 साल, सनी सिंह ने शेयर की फिल्म की यादें

‘प्यार का पंचनामा 2’ के 10 साल, सनी सिंह बोले– “यादें हमेशा रहती हैं”
Oct 16, 2025, 06:17 PM
मुंबई: मशहूर बॉलीवुड निर्देशक लव रंजन की सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी 'प्यार का पंचनामा 2' को रिलीज हुए गुरुवार को 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर फिल्म के अभिनेता सनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया।

सनी सिंह ने फिल्म की शूटिंग के बिहाइंड-द-सीन्स कई तस्वीरें शेयर की, जिनमें कार्तिक आर्यन, ओमकार कपूर, नुसरत भरुचा, इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल दिखाई दे रहे हैं।

अभिनेता सनी सिंह ने इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए इस पोस्ट में लिखा, "समय उड़ जाता है, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। प्यार का पंचनामा-2 को रिलीज हुए 10 साल हो गए। यह बहुत ही शानदार सफर रहा है। एक दशक बाद भी प्यार अब भी वैसा ही है। लव सर, हम पर भरोसा करने और अविस्मरणीय पलों के लिए धन्यवाद।"

उनकी यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर छाई है। इस पर मूवी के फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। फिल्म के अभिनेता कार्तिक आर्यन ने इसे लाइक करते हुए दिल का इमोजी कमेंट किया।

लव रंजन की यह फिल्म 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, सनी सिंह, ओमकार कपूर, नुसरत भरुचा, सोनाली सहगल और इशिता राज शर्मा थे। इसमें आजकल के रिलेशनशिप की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण कार्तिक आर्यन का फेमस 7 मिनट का मोनोलॉग था, जिसके लिए कार्तिक को आज भी याद किया जाता है।

‘प्यार का पंचनामा-2’ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म के बाद कार्तिक आर्यन, सनी सिंह और निर्देशक लव रंजन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। बाद में यह तिकड़ी 2018 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म ‘सोनू की टीटू की स्वीटी’ में फिर से साथ दिखाई दी थी। यह फिल्म उतनी नहीं चली, जितनी 'प्यार का पंचनामा' सीरीज चली थी।

कार्तिक आर्यन आज फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार बन चुके हैं। वह कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। उनको हाल ही में फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। वहीं सनी सिंह भी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे।

 

