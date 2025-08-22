मनोरंजन

'Jaswinder Bhalla Death News,: वे मेरे लिए पिता समान थे', गिप्पी ग्रेवाल ने जसविंदर भल्ला को दी श्रद्धांजलि

पंजाबी सिनेमा के मशहूर कमीडियन जसविंदर भल्ला का निधन
Aug 22, 2025, 09:32 AM
'वे मेरे लिए पिता समान थे', गिप्पी ग्रेवाल ने जसविंदर भल्ला को दी श्रद्धांजलि

 

मोहाली:  पंजाबी सिनेमा के लोकप्रिय हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला (65) का शुक्रवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को मोहाली में किया जाएगा।

जसविंदर भल्ला के निधन के बाद एक्टर-सिंगर गिप्पी ग्रेवाल मोहाली स्थित उनके घर शोक जताने पहुंचे। उन्होंने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, “पूरे पंजाब जगत को आज बहुत दुख हो रहा है। उनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। जसविंदर भल्ला का इस तरह दुनिया से चले जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। वे मेरे लिए पिता समान थे और पंजाब के बेस्ट एक्टर-कमीडियन थे। हालांकि, मेरी कुछ समय पहले बात भी हुई थी, जब 'कैरी ऑन जट्टा 4' के लिए हम उनसे मिलने आए थे। तब वह बिल्कुल ठीक थे और हमें बता भी रहे थे कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं और जल्द शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जो है ट्रेजेडी हुई है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जसविंदर भल्ला हमें छोड़कर जा चुके हैं।”

इससे पहले राजनेता अमित बावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दुनिया को हंसाने वाला आज हमें रुला कर चला गया। जसविंदर भल्ला भारत के बेहतरीन कलाकारों में से एक थे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया में पहचान दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। वाहे गुरु परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें।"

जसविंदर भल्ला पंजाबी सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे, जिन्होंने पंजाबी कॉमेडी को एक अलग स्तर पर ले गए। उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, सादगी, और व्यंग्य से भरे संवाद हर वर्ग के दर्शकों को गुदगुदाते थे। उन्होंने ‘गड्डी चलती है छलांगा मार के,’ 'कैरी ऑन जट्टा,' 'जिंद जान,' 'नौकर वोटी दा,' और 'बैंड बाजे' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया था।

पंजाबी सिनेमा के लीजेंडरी अभिनेता और कमीडियन जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ। भल्ला ने प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी हास्य प्रतिभा ने उन्हें मनोरंजन जगत का सितारा बना दिया।

 

 

