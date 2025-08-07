Honey Singh Notice: हनी सिंह और करण औजला पर महिला आयोग सख्त, भेजा नोटिस

चंडीगढ़: पंजाब राज्य महिला आयोग ने सिंगर यो यो हनी सिंह और करण औजला के गीतों को आपत्तिजनक बताते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि 'मिलियनेयर' और 'एमएफ गभरू' जैसे गीत महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर दोनों गायकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके साथ ही, यो यो हनी सिंह और करण औजला को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। दोनों को सोमवार, 11 अगस्त को आयोग के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

आयोग का मानना है कि इन गानों के बोल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं। महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा नहीं दे सकता। आयोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने पत्र में लिखा कि हनी सिंह और करण औजला दोनों गायकों ने अपने-अपने गानों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी; दोनों पर कार्रवाई जरूर होगी।

यह पहली बार नहीं है जब हनी सिंह के गानों पर विवाद हुआ है। इससे पहले भी उनके कई गाने अपनी बोल्ड और विवादास्पद कंटेंट के लिए चर्चा में रहे हैं। हनी सिंह का इसी साल मार्च में गाना 'मैनिएक' रिलीज हुआ था, जिसे उन्होंने टी-सीरीज और भूषण कुमार के साथ मिलकर तैयार किया। अभिनेत्री ईशा गुप्ता पर फिल्माए गाने के बोल को लियो ग्रेवाल ने लिखा और हनी सिंह ने कंपोज किया। 'मैनिएक' में एक भोजपुरी पैरा भी है, जिसे गायिका रागिनी विश्वकर्मा ने गाया है। गाने पर अश्लीलता के आरोप लगे और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। हालांकि, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

करण औजला भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तेजी से उभरते सितारे हैं, और उनके गाने भी अक्सर अपनी बोल्ड शैली की वजह से सुर्खियों में रहते हैं।